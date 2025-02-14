Çorum FK, Kocaelispor ile Zorlu Deplasmanda Karşılaşacak

Çorum FK, Kocaelispor ile Zorlu Maçta Karşılaşacak

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda lider Kocaelispor ile mücadele edecek. Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda gerçekleşecek bu önemli karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ali Yılmaz tarafından yönetilecek.

Takımda Exaksiyon Durumu

Çorum FK'da kart cezalısı futbolcu bulunmazken, tedavisine devam edilen Ahmethan Köse, Kocaelispor maçında forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maç öncesinde ligde 38 puan ile 5. sırada yer alıyor.

Çorum FK'nin bu zorlu deplasmandan galibiyet ile ayrılması, takımlarının playoff umutları açısından büyük önem taşıyor. Tüm futbolseverleri bu maçı izlemeye davet ediyoruz!