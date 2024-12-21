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Çorum FK, MKE Ankaragücü'nü Ağırlıyor: 17. Hafta Mücadelesi

Çorum FK, yarın MKE Ankaragücü ile Trendyol 1. Lig maçında karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 10:50
Çorum FK, MKE Ankaragücü'nü Ağırlıyor: 17. Hafta Mücadelesi

Çorum FK ve MKE Ankaragücü Maçında Heyecan Dorukta

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında yarın evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Maç Detayları ve Hakem

Bu önemli mücadelede hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Her iki ekip de galibiyet için sahada ter dökecek.

Sakat ve Ceza Durumları

Çorum FK, sakatlığı devam eden Ahmet Said ve Avounou ile kart cezalısı Burak Süleyman'dan yoksun olacak. Takım, bu zorlu karşılaşmada mücadele gücünü artırmak için alternatif oyuncularını saha yerine alacak.

Puan Durumu

Ligdeki güncel puan durumuna bakıldığında, Çorum FK'nin 24 puanı bulunurken, MKE Ankaragücü 23 puanla peşinden gelmekte. Her iki takımın da hedeflediği galibiyette büyük bir ciddiyetle yaklaşacağı şüphesiz.

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