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Çorum FK'nın Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Bandırmaspor Maçını Değerlendirdi

Serkan Özbalta, Bandırmaspor ile oynanan maçta kazanamamalarına rağmen takımının gelişiminden bahsetti.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 12:31
Çorum FK'nın Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Bandırmaspor Maçını Değerlendirdi

Çorum FK'dan Bandırmaspor Maçına Değerlendirme

Serkan Özbalta, Çorum FK'nın teknik direktörü, Teksüt Bandırmaspor ile yapmış oldukları 0-0 sona eren maçı değerlendirerek, "Bu ligde puan kritiktir. Takımımızın yukarıya doğru bir ivme kazandığını görüyorum," dedi.

Maçın Analizi

Özbalta, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında oynanan karşılaşmada rakiplerinin ilk iki maçını kazanmış olduğunu belirtti.

"Bandırmaspor, iki galibiyet ile gelerek bazı oyun kurgularını oturtmuş bir takımdı. Sert bir maçın bizi beklediğini biliyorduk," diyen Özbalta, iç sahada rakiplerin motivasyonunun kendileri aleyhine işlediğini ifade etti.

İlk Yarı İyi Performans

İlk yarıda tatmin edici bir oyun sergilediklerini ve yakaladıkları fırsatları değerlendirdiklerini belirten Özbalta, "İkinci yarıda rüzgarlı hava koşullarına rağmen sahada büyük bir karakter gösterdik," diyerek oyuncularına övgülerde bulundu.

Taraftarlara Teşekkür

Özbalta, "Tüm koşullara rağmen, ikinci yarıda da yakaladığımız net pozisyonlar var. Bu ligde puan önemlidir. Gelişimimiz yukarı doğrudadır. Bizi deplasmanda yalnız bırakmayan değerli taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

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