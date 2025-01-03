Çorum FK, Şanlıurfaspor Maçına Kilitlendi

Çorum FK, Şanlıurfaspor Maçına Hazır

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular son taktikleri çalışarak maça hazır hale geldi.

Takım Harekete Geçti

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, otobüsle Merzifon'a hareket etti. Buradan hava yoluyla İstanbul aktarmalı olarak Şanlıurfa'ya gidecek olan kafile, konaklayacağı otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Maç Bilgileri

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Bu sezon topladığı 25 puanın 14'ünü deplasmanda kazanan Çorum ekibi, Şanlıurfaspor'u mağlup ederek ligin üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.