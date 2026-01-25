Çorum FK, Sarıyer'i 2-1 Yendi — Eroğlu: "Deplasmanda oynanması gerektiği gibi oynadık"

Çorum FK, Sarıyer deplasmanından 2-1 galibiyetle döndü

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, rakibin sahasındaki zorluğa dikkat çekti ve takımının sahada planlı ve disiplinli bir oyun sergilediğini söyledi.

Eroğlu'nun açıklaması: "Zor deplasman olduğunu gelmeden önce de söylemiştim. Son haftalarda güçlü takımlar burada kaybetti. Deplasmanda çıkış yakalamak istiyorduk. İstikrar yakalamak gerekiyor. Sahada taktik disipline uyan bir takımımız vardı. Rakibe ilk yarı bir tane haricinde pozisyon vermedik. Deplasmanda oynanması gerektiği gibi oynadık. Bana göre ilk yarıdaki penaltıda kırmızı kart çıkmalıydı. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Burası zor bir deplasman. Önemli olan istikrarı devam ettirmek ve yukarıya doğru tırmanışımızı hızlandırmak. Her maça hazır olmak zorundayız"

Eroğlu, takımın istikrarını sürdürme ve ligde yukarı doğru tırmanışını hızlandırma hedefini vurguladı.

