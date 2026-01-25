Çorum FK, Sarıyer'i 2-1 Yendi — Eroğlu: "Deplasmanda oynanması gerektiği gibi oynadık"

Çorum FK, Trendyol 1. Lig 22. haftasında Sarıyer'i 2-1 yendi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, deplasmandaki zorluğa rağmen istikrar vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:35
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:35
Çorum FK, Sarıyer'i 2-1 Yendi — Eroğlu: "Deplasmanda oynanması gerektiği gibi oynadık"

Çorum FK, Sarıyer deplasmanından 2-1 galibiyetle döndü

Hüseyin Eroğlu: "Deplasmanda oynanması gerektiği gibi oynadık"

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, rakibin sahasındaki zorluğa dikkat çekti ve takımının sahada planlı ve disiplinli bir oyun sergilediğini söyledi.

Eroğlu'nun açıklaması: "Zor deplasman olduğunu gelmeden önce de söylemiştim. Son haftalarda güçlü takımlar burada kaybetti. Deplasmanda çıkış yakalamak istiyorduk. İstikrar yakalamak gerekiyor. Sahada taktik disipline uyan bir takımımız vardı. Rakibe ilk yarı bir tane haricinde pozisyon vermedik. Deplasmanda oynanması gerektiği gibi oynadık. Bana göre ilk yarıdaki penaltıda kırmızı kart çıkmalıydı. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Burası zor bir deplasman. Önemli olan istikrarı devam ettirmek ve yukarıya doğru tırmanışımızı hızlandırmak. Her maça hazır olmak zorundayız"

Eroğlu, takımın istikrarını sürdürme ve ligde yukarı doğru tırmanışını hızlandırma hedefini vurguladı.

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Sarıyer karşısında deplasmanda oynanması gerektiği gibi...

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Sarıyer karşısında deplasmanda oynanması gerektiği gibi oynadıklarını ve çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0-0 Corendon Alanyaspor — İlk Yarıda 2 Kırmızı Kart
2
Anıl Demirci: 'İçimizi acıtan puan kaybı' — Gaziantep FK 1-1 Konyaspor
3
Akhisarlı Bisikletçiler Konya Velodromu’nda: Pist Bisikleti SEM U13 Başarısı
4
Nazillispor 0-8 Eskişehirspor: Pamukören'de Ağır Yenilgi
5
Cumayeri Belediye Spor 6 Madalya İle Döndü — Şehit Ali Gaffar Okkan Turnuvası
6
Arda Ünyay: Galatasaray için her şeyi yapmaya hazırım
7
Çağdaş Atan: "70 dakikada çok iyi oynadık" — Konyaspor 1-1 Gaziantep

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları