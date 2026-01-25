Anıl Demirci: 'İçimizi acıtan puan kaybı' — Gaziantep FK 1-1 Konyaspor

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Anıl Demirci, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 25’e, Konyaspor ise 19’a yükseltti. Maçın son bölümünde yedikleri golün kendileri için üzücü olduğunu belirten Demirci, performanslarının kendi standartlarının altında kaldığını söyledi.

Maç değerlendirmesi

"Bizim adımıza çok üzücü ve içimizi acıtan bir puan kaybı oldu" diyen Demirci, ilk yarıda rakip kaleye daha fazla gittiklerini ve ilk yarı sonunda golü bulduklarını aktardı. İkinci yarıda 70. dakikaya kadar rakibe pozisyon vermezken kendilerinin de pozisyon üretemediğini, son bölümde skor koruma amacıyla geri çekildiklerini anlattı.

Demirci, savunmadaki sıkıntılara dikkat çekerek, Tayyip cezalı, Abena sakat, Arda bir sıkıntı yaşadı ifadelerini kullandı. Bu nedenle son anlarda savunmada gerekli direnci gösteremediklerini vurguladı.

Hakem kararları ve tartışmalar

Hakem yönetimiyle ilgili soruya yanıt veren Demirci, verilmeyen bir gol ve rakip oyuncuya çıkmayan ikinci sarı kart pozisyonuna işaret etti. Demirci’nin sözleri şöyle:

"Hakemlerle ilgili çok konuşmayı seviyoruz ama verilmeyen golümüz var, rakibin oyuncusuna ikinci sarı kartın çıkmadığı pozisyon var. Gol pozisyonunda faul olmadığını düşünüyoruz. Hakem golü verse zaten VAR da temiz derdi zaten. O gol verilse rakibin gardı düşecekti. Aynı hakem Tayyip Talha’nın Beşiktaş maçında elmacık kemiğinin kırıldığı pozisyona bile faul vermedi. O kadar sertliğe göz yuman hakem bu pozisyona da faul çalmamalıydı"

