Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0-0 Corendon Alanyaspor — İlk Yarıda 2 Kırmızı Kart

Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor ilk yarıyı 0-0 tamamladı; iki takım da oyuncu kaybı yaşadı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 18:04
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 18:04
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İlk yarı dakikalar

18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Taha Şahin’in ortasında ceza sahası içinde Augusto’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısında saha içi tansiyon yüksek olurken, her iki takım da oyuncu kaybı yaşadı.

Hakemler

Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Ali Can Alp

Çaykur Rizespor

Başlangıç XI: Yahia Fofana, Altin Zeqiri, Taha Şahin, Samet Akaydin, Modibo Sagnan, Casper Hojer, Qazim Laçi, Giannis Papanikolaou, Ibrahim Olawoyin, Antonio Augusto, Ali Sowe

Yedekler: Erdem Canpolat, Attila Mocsi, Valentin Mihaila, Taylan Antalyalı, Muhamed Buljubasic, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu, Adedire Awokoya Mebude, Yakup Ayan, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Corendon Alanyaspor

Başlangıç XI: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Baran Mogultay, Gaius Makouta, Maestro, Ruan, Efecan Karaca, Ui-jo Hwang, Güven Yalçın

Yedekler: Paulo Victor, Batuhan Yavuz, Fatih Aksoy, Bruno Viana, Ianis Hagi, Nicolas Janvier, İbrahim Kaya, Steve Mounie, Elia Meschack, Uchenna Ogundu

Teknik Direktör: Joao Peraira

Kartlar

Kırmızı kartlar: Giannis Papanikolaou (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Maestro (dk. 42) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kart: Zeqiri (Çaykur Rizespor)

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

