Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0-0 Corendon Alanyaspor — İlk Yarıda 2 Kırmızı Kart

Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0-0 Corendon Alanyaspor (İlk Yarı)
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İlk yarı dakikalar
18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Taha Şahin’in ortasında ceza sahası içinde Augusto’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Maçın ilk yarısında saha içi tansiyon yüksek olurken, her iki takım da oyuncu kaybı yaşadı.
Hakemler
Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Ali Can Alp
Çaykur Rizespor
Başlangıç XI: Yahia Fofana, Altin Zeqiri, Taha Şahin, Samet Akaydin, Modibo Sagnan, Casper Hojer, Qazim Laçi, Giannis Papanikolaou, Ibrahim Olawoyin, Antonio Augusto, Ali Sowe
Yedekler: Erdem Canpolat, Attila Mocsi, Valentin Mihaila, Taylan Antalyalı, Muhamed Buljubasic, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu, Adedire Awokoya Mebude, Yakup Ayan, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Recep Uçar
Corendon Alanyaspor
Başlangıç XI: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Baran Mogultay, Gaius Makouta, Maestro, Ruan, Efecan Karaca, Ui-jo Hwang, Güven Yalçın
Yedekler: Paulo Victor, Batuhan Yavuz, Fatih Aksoy, Bruno Viana, Ianis Hagi, Nicolas Janvier, İbrahim Kaya, Steve Mounie, Elia Meschack, Uchenna Ogundu
Teknik Direktör: Joao Peraira
Kartlar
Kırmızı kartlar: Giannis Papanikolaou (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Maestro (dk. 42) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kart: Zeqiri (Çaykur Rizespor)
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 19. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, SAHASINDA CORENDON ALANYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI 0-0 EŞİTLİKLE SONA ERDİ.