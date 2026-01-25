Akhisarlı Bisikletçiler Konya Velodromu’nda: Pist Bisikleti SEM U13 Başarısı

Akhisar İlçe Spor Kulübü U13 Takımı Konya Velodromu’nda Öne Çıktı

Konya’da düzenlenen Pist Bisikleti SEM Seçme Yarışları, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alarak 24 Ocak tarihinde Konya Velodromunda gerçekleştirildi. Yarışlarda mücadele eden Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcuları, U13 kategorisinde farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Yarış Sonuçları ve Dereceler

200 metre flying sprint - U13 kızlar: Miray Akcan ikinci, Meryem Karataş üçüncü, Hilal Kaymaz dördüncü. U13 erkekler: Berkay İlikhan ikinci.

500 metre zamana karşı (TT) - U13 kızlar: Hilal Kaymaz ikinci, Meryem Karataş üçüncü, Miray Akcan dördüncü.

1000 metre TT - U13 erkekler: Berkay İlikhan dördüncü.

Scratch yarışlarında Akhisarlı sporcular kürsüyü paylaştı: U13 kızlar: Hilal Kaymaz birinci, Miray Akcan ikinci, Meryem Karataş üçüncü. U13 erkekler: Berkay İlikhan üçüncülük elde etti.

Kulüp Yönetimi ve Destek

Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olan Hasan Hüseyin Oktay, sporcuların başarılarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek antrenörleri ve aileleri tebrik etti.

Kulüp sponsorunun sahibi Alper Alhat'a da sağladığı destek için teşekkür edilerek, Akhisarlı sporcuların başarılarının artarak sürmesi temenni edildi.

