Nazillispor 0-8 Eskişehirspor: Pamukören'de Ağır Yenilgi

Maç Özeti

TFF 3. Lig 4. Grup’un 18. haftasında Pamukören Sahası’nda oynanan karşılaşmada Nazillispor, genç ağırlıklı kadrosuyla sahaya çıktı ancak Eskişehirspor karşısında etkisiz kaldı ve mücadeleden 8-0 mağlup ayrıldı.

Konuk ekip maçın ilk bölümünde baskılı oynadı ve 35. dakikada C. Jakob Aydemir ile öne geçti. Eskişehirspor, 41. dakikada Akın Aksan ile farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

İkinci Yarı ve Goller

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Eskişehirspor, 46. dakikada Elias Durmaz, 47. dakikada Batuhan Doğrukan ve 52. dakikada bir kez daha Elias Durmaz ile aradaki farkı açtı. 63. dakikada Elias Durmaz hat-trick yaparken, 79. dakikada Mert Başer ve 86. dakikada C. Jakob Aydemir skoru belirleyen golleri kaydetti.

Sonuç ve Etkileri

Nazillispor, sahadan 8-0 mağlup ayrılırken, siyah-beyazlılar son 3 haftada kalesinde 22 gol görerek kulüp tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Eskişehirspor ise Pamukören’den aldığı farklı galibiyetle puanını yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

