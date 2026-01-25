Nazillispor 0-8 Eskişehirspor: Pamukören'de Ağır Yenilgi

TFF 3. Lig 4. Grup 18. haftasında Nazillispor, Eskişehirspor'a Pamukören'de 8-0 kaybetti; ev sahibi son 3 haftada kalesinde 22 gol gördü.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 17:36
Nazillispor 0-8 Eskişehirspor: Pamukören'de Ağır Yenilgi

Nazillispor 0-8 Eskişehirspor: Pamukören'de Ağır Yenilgi

Maç Özeti

TFF 3. Lig 4. Grup’un 18. haftasında Pamukören Sahası’nda oynanan karşılaşmada Nazillispor, genç ağırlıklı kadrosuyla sahaya çıktı ancak Eskişehirspor karşısında etkisiz kaldı ve mücadeleden 8-0 mağlup ayrıldı.

Konuk ekip maçın ilk bölümünde baskılı oynadı ve 35. dakikada C. Jakob Aydemir ile öne geçti. Eskişehirspor, 41. dakikada Akın Aksan ile farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

İkinci Yarı ve Goller

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Eskişehirspor, 46. dakikada Elias Durmaz, 47. dakikada Batuhan Doğrukan ve 52. dakikada bir kez daha Elias Durmaz ile aradaki farkı açtı. 63. dakikada Elias Durmaz hat-trick yaparken, 79. dakikada Mert Başer ve 86. dakikada C. Jakob Aydemir skoru belirleyen golleri kaydetti.

Sonuç ve Etkileri

Nazillispor, sahadan 8-0 mağlup ayrılırken, siyah-beyazlılar son 3 haftada kalesinde 22 gol görerek kulüp tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Eskişehirspor ise Pamukören’den aldığı farklı galibiyetle puanını yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

TFF 3. LİG 4. GRUP’UN 18. HAFTASINDA SAHASINDA ESKİŞEHİRSPOR’U AĞIRLAYAN NAZİLLİSPOR, GENÇ...

TFF 3. LİG 4. GRUP’UN 18. HAFTASINDA SAHASINDA ESKİŞEHİRSPOR’U AĞIRLAYAN NAZİLLİSPOR, GENÇ AĞIRLIKLI KADROSUYLA ÇIKTIĞI MÜCADELEDE RAKİBİNE 8-0 MAĞLUP OLDU.

TFF 3. LİG 4. GRUP’UN 18. HAFTASINDA SAHASINDA ESKİŞEHİRSPOR’U AĞIRLAYAN NAZİLLİSPOR, GENÇ...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0-0 Corendon Alanyaspor — İlk Yarıda 2 Kırmızı Kart
2
Anıl Demirci: 'İçimizi acıtan puan kaybı' — Gaziantep FK 1-1 Konyaspor
3
Akhisarlı Bisikletçiler Konya Velodromu’nda: Pist Bisikleti SEM U13 Başarısı
4
Nazillispor 0-8 Eskişehirspor: Pamukören'de Ağır Yenilgi
5
Cumayeri Belediye Spor 6 Madalya İle Döndü — Şehit Ali Gaffar Okkan Turnuvası
6
Arda Ünyay: Galatasaray için her şeyi yapmaya hazırım
7
Çağdaş Atan: "70 dakikada çok iyi oynadık" — Konyaspor 1-1 Gaziantep

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları