Çorum FK, Sarıyerspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig 3. hafta maçında Sarıyerspor deplasmanına yönelik, teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde tamam kadro antrenman yaptı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 16:36
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında cuma günü deplasmanda oynayacağı SMS Grup Sarıyerspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanın ayrıntıları

Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde kulüp tesisinde yapılan antrenmana futbolcuların tamamı katıldı. Çalışma, teknik ısınma ile başladı.

Futbolcular; pas ve sürat çalışması ile devam eden programda, hücum taktikleri üzerinde yoğunlaştı. Antrenman, taktiklerin sahada denendiği kaleli oyun ile sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla SMS Grup Sarıyerspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

