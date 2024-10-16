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Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta'nın Değerlendirmesi: Denge Değişti

Serkan Özbalta, ligin ilk 8 haftasını değerlendirerek takımlar arasındaki denge değişikliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 18:09
Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta'nın Değerlendirmesi: Denge Değişti

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta'dan İlk 8 Hafta Değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig ekibi Ahlatcı Çorum FK'nin başında bulunan Serkan Özbalta, ligin ilk 8 haftasını masaya yatırdı. Özbalta, sezonun başlangıcından bu yana ligdeki denge unsurlarının değiştiğini belirterek, "Bu yıl, sezon başı 'bu takım acaba düşmemeye oynar mı?' diyebileceğiniz bir takım kalmadı, sadece Malatyaspor hariç," dedi.

Başarı Hedefi ve Eksiklikler

Özbalta, kulüp tesislerinde gerçekleşen basın toplantısında, Çorum FK'nın birçok açıdan iyi bir noktada olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz sezonda play-off yarı finalinde elendiklerini belirten teknik direktör, benzer bir başarıyı bu yıl da elde etmeyi hedeflediklerini ancak lige bekledikleri gibi başlayamadıkları için üzüntü duyduklarını aktardı. "Oyuncular da bu durumun farkında ve işlerimizi düzeltmek için çalışmalıyız," diye ekledi.

Defansif Başarı ve Gelecek Hedefler

Özbalta, bu sezon 8 maçın 4'ünde gol yemediklerine dikkat çekerek, son iki maçta 4 puan almış olduklarını söyledi. 8. haftada Iğdırspor ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında takımın özlenen futbolunu sergilediklerinin altını çizdi.

"Bu yıl lig büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Gelene hızlıca uyum sağlamak zorundayız," diyen Özbalta, geçen yılki gibi bir sezonun olmadığını vurguladı. Çorum FK’nın, 17-18 puan alabilme potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Özbalta, takımın geleceği için doğru adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Taraftarlara Çağrı

Taraftarların destek vermesi gerektiği mesajını veren Özbalta, "Son iki haftada gol yemeden 4 puan aldık. Bu durumu devam ettirmeliyiz. Neden 13. sıradayız ya da neden 8. sıradayız gibi sorular sormaktansa, yukarı çıkmak için savaşmalıyız," dedi. Özbalta, ligin 9. haftasında deplasmanda Boluspor ile yapılacak karşılaşmaya da hazırlık yaptıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, kulüp...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında ligin ilk 8 haftasına yönelik açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, kulüp...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında ligin ilk 8 haftasına yönelik açıklama yaptı.

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