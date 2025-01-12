Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor'u Ağırlıyor

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:07
Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor'u Ağırlıyor

Çorum FK, İstanbulspor ile Karşılaşıyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Maç, Çorum Şehir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.

Maç Detayları

Bu kritik karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kırmızı-siyahlı ekipte, sakatlıkları devam eden Eren Karadağ, Suat Kaya ve Avounou ile kart cezası bulunan Burak Süleyman bu maçta forma giyemeyecekler.

Puan Durumu

Ligde, Çorum FK 26 puanla 19. sırada, Uğur Okulları İstanbulspor ise 27 puanla 18. sırada bulunuyor. Her iki takım için kritik öneme sahip bu mücadele, ligdeki sıralamaları etkileyebilir.

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