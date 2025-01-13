Çorum FK, Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 Geçerek Öne Çıktı

Çorum FK, Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir dakikada üçüncü golü bulduk ve maçı istediğimiz bir skorla bitirdik." dedi.

Özbalta: "Her Puana İhtiyacımız Var"

Özbalta, ligde her puanın çok değerli olduğunun bilincinde olarak maça hazırlandıklarını ifade etti. İstanbulspor'un son haftalarda elde ettiği iyi sonuçlardan bahseden Özbalta, "Maça iyi başladık. Birinci dakikadan son saniyeye kadar istediğimizi, birkaç küçük durumun haricinde, yerine getirdik." şeklinde konuştu.

Maça güzel bir golle başladıklarını belirten Özbalta, ardından basit bir gol yediklerini ancak maçın bitimine doğru buldukları üçüncü golle maçı avantajlı bir şekilde tamamladıklarını sözlerine ekledi.

İstanbulspor Cephesi: "Daha Fazla İstek Gerek"

Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise karşılaşmanın sonucunu değerlendirirken, Çorum FK'nın galibiyeti daha fazla istemesinin belirleyici olduğunu ifade etti. Korkmaz, İstanbulspor'un oynamış olduğu oyunla ve sonuçlarla dikkat çeken bir takım olduğunu belirterek, "Dikkat çeken takımlara karşı rakipler ekstra motive oluyor. Bu nedenle maçlara daha fazla isteyerek başlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Korkmaz, iyi bir maç geçirdiklerini vurgularken, "Bugün Çorum bizden daha fazla istedi ve kazandı. Her hafta motivasyon açısından yeniden zihin tazelemek zorunda kalmamız yorucu bir süreç." şeklinde konuşarak, bu durumun sıkıntı oluşturduğunu ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Uğur Okulları İstanbulspor, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaştı. Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz (fotoğrafta), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Uğur Okulları İstanbulspor, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaştı. Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz (fotoğrafta), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.