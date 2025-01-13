Çorum FK, Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 Geçerek Öne Çıktı

Çorum FK, İstanbulspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Serkan Özbalta, maçı istediğimiz skorla bitirdik dedi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 20:20
Çorum FK, Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 Geçerek Öne Çıktı

Çorum FK, Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir dakikada üçüncü golü bulduk ve maçı istediğimiz bir skorla bitirdik." dedi.

Özbalta: "Her Puana İhtiyacımız Var"

Özbalta, ligde her puanın çok değerli olduğunun bilincinde olarak maça hazırlandıklarını ifade etti. İstanbulspor'un son haftalarda elde ettiği iyi sonuçlardan bahseden Özbalta, "Maça iyi başladık. Birinci dakikadan son saniyeye kadar istediğimizi, birkaç küçük durumun haricinde, yerine getirdik." şeklinde konuştu.

Maça güzel bir golle başladıklarını belirten Özbalta, ardından basit bir gol yediklerini ancak maçın bitimine doğru buldukları üçüncü golle maçı avantajlı bir şekilde tamamladıklarını sözlerine ekledi.

İstanbulspor Cephesi: "Daha Fazla İstek Gerek"

Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise karşılaşmanın sonucunu değerlendirirken, Çorum FK'nın galibiyeti daha fazla istemesinin belirleyici olduğunu ifade etti. Korkmaz, İstanbulspor'un oynamış olduğu oyunla ve sonuçlarla dikkat çeken bir takım olduğunu belirterek, "Dikkat çeken takımlara karşı rakipler ekstra motive oluyor. Bu nedenle maçlara daha fazla isteyerek başlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Korkmaz, iyi bir maç geçirdiklerini vurgularken, "Bugün Çorum bizden daha fazla istedi ve kazandı. Her hafta motivasyon açısından yeniden zihin tazelemek zorunda kalmamız yorucu bir süreç." şeklinde konuşarak, bu durumun sıkıntı oluşturduğunu ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Uğur Okulları İstanbulspor, Çorum Şehir...

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Uğur Okulları İstanbulspor, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaştı. Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz (fotoğrafta), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Uğur Okulları İstanbulspor, Çorum Şehir...

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Uğur Okulları İstanbulspor, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaştı. Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz (fotoğrafta), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göztepe, Kasımpaşa'yı İlk Yarıda Geçti: 1-0
2
2025 Erkekler Federasyon Kupası'nda Yarı Finalistler Belli Oldu
3
Ankara Keçiörengücü, Emre Gökdemir İnşaat ile İsim Sponsoru Oldu
4
Fenerbahçe'de 4 Değişiklik, Ahmet Çalık Anısına Koreografi
5
Çorum FK, Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 Geçerek Öne Çıktı
6
Gazi Hasan Kocamaz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Buluştu
7
Milli Golfçü Deniz Sapmaz, Dubai'de Şampiyon Oldu

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı