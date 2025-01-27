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Çorum FK, Ümit Milli Futbolcu Ali Akman'ı Transfer Etti

Ahlatcı Çorum FK, Ümit Milli Takım oyuncusu Ali Akman'ı 2,5 yıllığına transfer etti.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 21:53
Çorum FK, Ümit Milli Futbolcu Ali Akman'ı Transfer Etti

Çorum FK'dan Önemli Transfer

Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK, Ümit Milli Futbol Takımı'nın başarılı santrforu Ali Akman'ı kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Belçika liginde Dender forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Ali Akman Çorum FK'de

Ali Akman, eski milli futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olarak dikkat çekiyor ve yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek. Yaptığı transferle birlikte Çorum FK, genç yeteneği kadrosuna kazandırarak takım dinamiklerini güçlendirmiş oldu. Açıklamada, "Ahlatcı Çorum FK'mize hoş geldin Ali Akman. Ali'ye aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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