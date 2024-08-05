Çorum FK, Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor

Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in açılış haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Yeni Sezon Hazırlıkları

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Ahlatcı Çorum FK, bir günlük izin sonrasında kulüp tesislerinde yeniden bir araya geldi. Kırmızı-siyahlılar, sezonun ilk maçı için teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yoğun bir antrenman sürecine girdi.

Antrenman Detayları

Antrenmanlarda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi. Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idman ile Ümraniyespor maçına yönelik hazırlıklarına devam edecek.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde başladı.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde başladı.