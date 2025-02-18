Cristian Chivu, Parma'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu

Parma, Fabio Pecchia'nın ardından Cristian Chivu'yu teknik direktörlük koltuğuna getirdi. Chivu, kariyerinde ilk kez A takım çalıştıracak.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:42
Cristian Chivu, Parma'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu

Parma'da Cristian Chivu Dönemi Başladı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Parma, teknik direktörlük görevine Cristian Chivu'yu getirdi. 44 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, Fabio Pecchia'dan boşalan koltuğa oturdu.

Parma Kulübü, Chivu ile yapılan sözleşmeyi duyururken, teknik direktörlük kariyerine ilk adımını atmış oldu. Futbolculuk döneminde Romanya Milli Takımı için önemli bir oyuncu olan Chivu, Ajax, Roma ve Inter gibi önemli kulüplerde forma giydi ve en başarılı yıllarını Inter'de geçirdi.

Daha önce Inter'in altyapı ekiplerinde görev alan Chivu, şimdi ise üst düzeydeki ilk deneyimini yaşayacak. Pecchia yönetimindeki Parma, 2023-24 sezonunda Serie B'de şampiyon olarak Serie A'ya yükselme başarısını göstermişti. Ancak, bu sezonun 25 haftası geride kaldığında Parma, sadece 20 puan toplayarak 18. sırada yer alıyor.

Chivu'nun liderliğinde Parma'nın performansı merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atletico Madrid'de Koke Sakatlandı: Dönüş Tarihi Belirsiz
2
Galatasaray Kulübü'nde Borç Yapılandırması ve Yeni Projeler Gündemde
3
Adana Demirspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
Valverde'den Arda Güler'e Övgü: 'Mükemmel'
5
Ahmet Suat Özyazıcı'nın Anısına Saygı: Trabzonspor'dan Duygusal Mesaj
6
Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Konya'da Devam Ediyor
7
Beşiktaş, Eyüpspor Maçı için Hazırlıklarına Başladı

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık