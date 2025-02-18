Cristian Chivu, Parma'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu

Parma'da Cristian Chivu Dönemi Başladı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Parma, teknik direktörlük görevine Cristian Chivu'yu getirdi. 44 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, Fabio Pecchia'dan boşalan koltuğa oturdu.

Parma Kulübü, Chivu ile yapılan sözleşmeyi duyururken, teknik direktörlük kariyerine ilk adımını atmış oldu. Futbolculuk döneminde Romanya Milli Takımı için önemli bir oyuncu olan Chivu, Ajax, Roma ve Inter gibi önemli kulüplerde forma giydi ve en başarılı yıllarını Inter'de geçirdi.

Daha önce Inter'in altyapı ekiplerinde görev alan Chivu, şimdi ise üst düzeydeki ilk deneyimini yaşayacak. Pecchia yönetimindeki Parma, 2023-24 sezonunda Serie B'de şampiyon olarak Serie A'ya yükselme başarısını göstermişti. Ancak, bu sezonun 25 haftası geride kaldığında Parma, sadece 20 puan toplayarak 18. sırada yer alıyor.

Chivu'nun liderliğinde Parma'nın performansı merakla bekleniyor.