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Cristiano Ronaldo Tarihe Geçti: 900 Golle Efsaneleşti

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk oyuncu oldu.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 23:55
Cristiano Ronaldo Tarihe Geçti: 900 Golle Efsaneleşti

Cristiano Ronaldo, Tarihe Geçti

Portekiz'e ait UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde, Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz takımı, tarihi bir başarıya imza attı.

Maçın Detayları

Başkent Lizbon'da gerçekleşen karşılaşmada, 39 yaşındaki yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, attığı golle futbol tarihinde 900 gol barajını aşan ilk futbolcu oldu. Maçın başlama düdüğünden sadece 7 dakika sonra, Jose Diogo Dalot ile Portekiz öne geçti. Ronaldo, 34. dakikada bulduğu golle takımının farkı ikiye çıkarmasına yardımcı oldu.

Hırvatistan'ın Tepkisi

41. dakikada, Dalot'un kendi kalesine attığı gol ile Hırvatistan farkı bire indirdi. Ancak, Portekiz karşılaşmayı 2-1'lik skorla tamamladı.

Tarihi Başarı

Uçarak attığı golle Ronaldo, kariyerinde 900 gol barajını geçerek, futbol dünyasında yeni bir sayfa açmış oldu ve efsaneler arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

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