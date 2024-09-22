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Cumhur Genç Yeniden Sakaryaspor Başkanı

Cumhur Genç, Sakaryaspor'un yeni başkanı oldu. Başkanlık görevinde hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 16:38
Cumhur Genç Yeniden Sakaryaspor Başkanı

Cumhur Genç Sakaryaspor'un Yeni Başkanı Oldu

Sakaryaspor'da başkanlık koltuğuna Cumhur Genç oturdu. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, mevcut başkan Gökhan İn yeniden aday olmadı.

Seçim Sonuçları ve İbra Durumu

255 delegenin katılımıyla yapılan kurulda Cumhur Genç, açık oylama ile üçüncü kez başkanlığa seçildi. Eski başkan Gökhan İn ve yönetimi mali ve idari yönden ibra edilmedi.

Cumhur Genç'in Açıklamaları

Genç, 80 gün önce görevi devrettiğini ve sonrasında önceki yönetimin göreve geldiğini belirtti. Sakaryaspor'a değer katan her çabanın önemli olduğunu ifade eden Genç, "Kongre süreci boyunca şehrin büyüklerinden gelen destekle buradayız. Sakaryaspor'un durumuyla düşme hattı arasında sadece 1 puan var. Ancak biz yukarı odaklanıyoruz," dedi.

Proje ve Destekler

Yeni projelerinden bahseden Cumhur Genç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a da teşekkür etti. Yeni yönetim kadrosunda Cem Kapankaya, Cihan Uzun, Çetin Serter gibi birçok isim yer aldı:

  • Cem Kapankaya
  • Cihan Uzun
  • Çetin Serter
  • Fatih Genç
  • Fırat Gözcan
  • Kamil Üstün
  • Mehmet Fatih Güleç
  • Melih Dalkılıç
  • Murat Kaya
  • Semih Çiftçi
  • Sercan Damar
  • Serkan Kocasakal
  • Sinan Aydın
  • Tayfun Zeki
  • Yaşabey Kalebaşı
  • Sezair Çetin

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken de yeni yönetime başarı dileyerek Sakaryaspor'un her zaman yanında olacaklarını belirtti.

Sakarya Spor Adamları Derneği Başkanı Zeki Öztürk de kongrede bir konuşma gerçekleştirdi.

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