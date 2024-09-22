Cumhur Genç Yeniden Sakaryaspor Başkanı

Cumhur Genç Sakaryaspor'un Yeni Başkanı Oldu

Sakaryaspor'da başkanlık koltuğuna Cumhur Genç oturdu. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, mevcut başkan Gökhan İn yeniden aday olmadı.

Seçim Sonuçları ve İbra Durumu

255 delegenin katılımıyla yapılan kurulda Cumhur Genç, açık oylama ile üçüncü kez başkanlığa seçildi. Eski başkan Gökhan İn ve yönetimi mali ve idari yönden ibra edilmedi.

Cumhur Genç'in Açıklamaları

Genç, 80 gün önce görevi devrettiğini ve sonrasında önceki yönetimin göreve geldiğini belirtti. Sakaryaspor'a değer katan her çabanın önemli olduğunu ifade eden Genç, "Kongre süreci boyunca şehrin büyüklerinden gelen destekle buradayız. Sakaryaspor'un durumuyla düşme hattı arasında sadece 1 puan var. Ancak biz yukarı odaklanıyoruz," dedi.

Proje ve Destekler

Yeni projelerinden bahseden Cumhur Genç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a da teşekkür etti. Yeni yönetim kadrosunda Cem Kapankaya, Cihan Uzun, Çetin Serter gibi birçok isim yer aldı:

Cem Kapankaya

Cihan Uzun

Çetin Serter

Fatih Genç

Fırat Gözcan

Kamil Üstün

Mehmet Fatih Güleç

Melih Dalkılıç

Murat Kaya

Semih Çiftçi

Sercan Damar

Serkan Kocasakal

Sinan Aydın

Tayfun Zeki

Yaşabey Kalebaşı

Sezair Çetin