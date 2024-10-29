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Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Başladı

Cumhuriyet Kupası'nın startı Dolmabahçe önlerinden verildi, yarışlar 29 Ekim coşkusuyla dolu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 13:31
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Başladı

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen 5. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası için start, Dolmabahçe Sarayı önlerinden verildi.

Yarışmanın Detayları

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü (İAYYK) tarafından organize edilen bu etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Etkinliğe DHL Express ana sponsor olarak destek verirken, Anadolu Ajansı global iletişim ortağı olarak katkıda bulunuyor.

29 Ekim Coşkusu

26 Ekim'de "Şamandıra Yarışları" ile başlayan bu heyecan verici mücadele, İstanbul Boğazı'na taşındı. Dünyada tek olan bu yarış, farklı ülkelerden gelen takımları bir araya getiriyor. Bugün yapılan Cumhuriyet Kupası'yla etkinliğin finali gerçekleştiriliyor.

Yarışçılardan Saygı Duruşu

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yarışçılar, Dolmabahçe önlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulundu.

Ekrem Yemlihaoğlu’ndan Açıklama

İAYYK Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, “Şanlı bayrağımızı Mavi Vatan'ın her yerinde dalgalandıracağız” diyerek yeni parkurlar eklemeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, “14 ülkeden gelen 88 ekip ile İstanbul Boğazı'nın belirsizliklerle dolu parkurunda mücadele ediyoruz,” dedi.

Denizciliğe Vurgu

Yemlihaoğlu, Türk denizcilerinin tarihî önemine değinerek, “Denizciler toplumun önemli bir parçasıdır. Bu yarış, genç denizcilerimize ilham vermek için büyük bir fırsat sunuyor,” şeklinde konuştu. Ayrıca önümüzdeki yıllarda Çanakkale, Samsun ve Kıbrıs'ı da kapsayan yeni etaplar eklemeyi planladıklarını belirtti.

Bu organizasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda düzenlendiğinin altını çizen Yemlihaoğlu, “Ülkemiz bir yarımada. Denizcilik ve sporun yaygınlaşması için bu tür etkinlikler büyük bir anlam taşıyor,” diyerek sözlerini tamamladı.

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