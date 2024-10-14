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Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul'da Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, 26 Ekim'de İstanbul'da başlayarak Cumhuriyet Kupası'nın mücadelelerine ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 12:20
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul'da Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul'da

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, 26 Ekim tarihinde İstanbul etabıyla start alacak. Organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek. DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen yarış, Anadolu Ajansı tarafından global iletişim ortağı olarak destekleniyor.

Basın Toplantısı Gerçekleşti

Yarışların tanıtımı için gerçekleştirilen basın toplantısı, Fişekhane'de yapıldı. Toplantıya İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, DHL EXPRESS Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu ve İAYYK Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş katıldı.

Ekrem Yemlihaoğlu toplantıda, "Sizlere gösterdiğiniz ilgi için minnettarız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemine değinerek, bizlerin mavi vatanı koruma sorumluluğunu unutmamamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu değerleri bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet duyacağız" ifadelerini kullandı.

Özlem Akdurak ise, "Bu yıl 5. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları, Türkiye'nin eşsiz coğrafyasını tüm dünyaya tanıtma fırsatı sunuyor. Katılım gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.

Volkan Demiroğlu ise, "Cumhuriyet Kupası heyecanına çok az kaldı. Yelken, değerlerimizle özdeşleşiyor ve bu desteği sürdürmek bizim için önemli. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Yarış Detayları

Cumhuriyet Kupası, 29 Ekim'de sona erecek olan yarış, iki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliğini taşıyor. İstanbul Boğazı’nda gerçekleşecek olan yarış, "Şamandıra Yarışları" ile başlayıp 29 Ekim’de dönecektir. Yarışçılar, Dolmabahçe önlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşuyla start alacaklar.

Organizasyon sonunda en iyi dereceyi elde eden takım, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışı şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na sahip olacak. 29 Ekim'deki ödül töreni ile organizasyon coşku içinde sona erecek.

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve...

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 26 Ekim'de başlayacak. Yarışçıların Cumhuriyet Kupası için mücadele edecekleri organizasyonun basın toplantısı, Fişekhane'de gerçekleştirildi. Toplantıya, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu (sol 2), Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak (solda), DHL EXPRESS Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu (sağ 2) ve İAYYK Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş (sağda) katıldı.

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve...

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 26 Ekim'de başlayacak. Yarışçıların Cumhuriyet Kupası için mücadele edecekleri organizasyonun basın toplantısı, Fişekhane'de gerçekleştirildi. Toplantıya, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu (sol 2), Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak (solda), DHL EXPRESS Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu (sağ 2) ve İAYYK Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş (sağda) katıldı.

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve...

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 26 Ekim'de başlayacak. Yarışçıların Cumhuriyet Kupası için mücadele edecekleri organizasyonun basın toplantısı, Fişekhane'de gerçekleştirildi. Toplantıya, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu (sol 2), Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak (solda), DHL EXPRESS Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu (sağ 2) ve İAYYK Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş (sağda) katıldı.

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve...

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 26 Ekim'de başlayacak. Yarışçıların Cumhuriyet Kupası için mücadele edecekleri organizasyonun basın toplantısı, Fişekhane'de gerçekleştirildi. Toplantıya, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu (sol 2), Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak (solda), DHL EXPRESS Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu (sağ 2) ve İAYYK Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş (sağda) katıldı.

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve...

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 26 Ekim'de başlayacak. Yarışçıların Cumhuriyet Kupası için mücadele edecekleri organizasyonun basın toplantısı, Fişekhane'de gerçekleştirildi. Toplantıya, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu (sol 2), Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak (solda), DHL EXPRESS Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu (sağ 2) ve İAYYK Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş (sağda) katıldı.

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve...

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 26 Ekim'de başlayacak. Yarışçıların Cumhuriyet Kupası için mücadele edecekleri organizasyonun basın toplantısı, Fişekhane'de gerçekleştirildi. Toplantıya, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu (sol 2), Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak (solda), DHL EXPRESS Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu (sağ 2) ve İAYYK Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş (sağda) katıldı.

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve...

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 26 Ekim'de başlayacak. Yarışçıların Cumhuriyet Kupası için mücadele edecekleri organizasyonun basın toplantısı, Fişekhane'de gerçekleştirildi. Toplantıya, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu (sol 2), Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak (solda), DHL EXPRESS Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu (sağ 2) ve İAYYK Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş (sağda) katıldı.

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve...

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 26 Ekim'de başlayacak. Yarışçıların Cumhuriyet Kupası için mücadele edecekleri organizasyonun basın toplantısı, Fişekhane'de gerçekleştirildi. Toplantıya, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu (sol 2), Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak (solda), DHL EXPRESS Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu (sağ 2) ve İAYYK Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş (sağda) katıldı.

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