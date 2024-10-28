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Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul'da Sona Eriyor

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul Boğazı'nda görkemli bir final ile tamamlanıyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:00
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul'da Sona Eriyor

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Yat Yarışları, yarın İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Cumhuriyet Kupası ile sona erecek.

Organizasyonun Detayları

Bu kapsamlı etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ile İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilmiştir. Yarış sırasında takımlar, İstanbul Boğazı'nın zorlu parkurunda mücadele ederken, İstanbullular da bu görsel şölenin keyfini çıkaracaklar.

Yarışın Başlangıcı ve Finali

Boğaz etabına, Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşları anısına gerçekleştirilecek saygı duruşuyla başlanacak. Etkinliğin İstanbul etabı ise Fişekhane’de yapılacak görkemli ödül töreni ile tamamlanacak.

Program Akışı

Yarışların başlangıç saati 12.00 olarak planlanmış olup, gün sonunda saat 17.30'da sonuçlar açıklanacak.

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