Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda Angels of CMB Holding Şampiyon

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda Ödül Töreni

Fişekhane'de düzenlenen ödül törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ile ödül alan takımların sporcuları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonun şampiyonu Angels of CMB Holding (Yönetici: Oğuz Ayan) oldu.

Dereceler

Genel: 1. Angels of CMB Holding (Oğuz Ayan) — Şampiyon; 2. Samsun Yelken (Yusuf Tunç); 3. Beymen Club Sailing Team (Ahmet Köroğlu).

ORC Club: 1. Unilever Sailing Team (Engin Özden); 2. Code-Zero (Burak Cora); 3. Kurukahveci Mehmet Efendi (Ali Kemal Tüfekçi).

Gezgin sınıfı: 1. DHO Akova (Muhammed Ali Şahin); 2. Team Shine Away (Tunay Can); 3. Biance TR Sailing Team (Hasret Can Ürek).

Yemlihaoğlu'nun Açıklamaları

Törende AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ekrem Yemlihaoğlu, çok büyük mücadeleleri geride bıraktıklarını belirterek, "Tarihte hiç yapılmamış rotaları organizasyona ekledik. Açıkçası korkuyorduk. Çok şükür bugün herkes hak ettiği kupaya sahip olacak. Böyle bir organizasyonun yapılması şarttı. 23-25 Nisan'da Çanakkale Zafer Kupası, 14-19 Mayıs'ta Samsun Kurtuluş Kupası, 20-24 Temmuz'da Kıbrıs Mavi Vatan Kupası ve 29 Ekim-2 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Kupası ile yarışları gerçekleştirdik. Tarihin en önemli kırılma noktalarında denizcilerimiz, 'Mavi Vatan'ımızda şanlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecekler. Bundan cesaret alıp 2026 takvimimize yeni sürpriz rotalar ekledik." ifadelerini kullandı.

Yemlihaoğlu, bu tarz yarışların önemine değinerek, "Avrupa Birliği ülkeleri, yat turizminden yaklaşık 350 milyar avroluk bir geri kazanım sağlıyorlar. Biz de buradan daha fazla pay almak zorundayız. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, bunun için bizimle beraber çok çaba sarf ediyor. İşin sportif kısmı da var. Yelken branşında daha olimpiyat madalyası kazanmadık. Bu tür organizasyonlarla takımları güçlendirmek ve sporcuların daha fazla denizde olmalarını sağlamak istiyoruz. Ayrıca sporcularımızın Cumhurbaşkanlığı makamının kupasını kazanma onurunu da yaşamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene mesaj göndererek, ödül alan sporcuları kutladı. Mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası prestije sahip bir organizasyonla ülkemizin tanıtımına da önemli katkısı bulunan Uluslararası Yat Yarışları'yla Türkiye'de yelken sporunun gelişmesi için desteğimizi sürdürüyoruz. Bu tür spor etkinliklerine gençlerimizin her geçen yıl artan ilgi ve katılımını çabalarımızın bir sonucu olarak görüyoruz. Başta İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü olmak üzere organizasyonun icrasında görev alan ve emeği geçenler ile tüm ilgili kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda dereceye giren takımlar ve sporcularla organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. Tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."

