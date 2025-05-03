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Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Samsun Etabı Tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Samsun etabının basın lansmanı yapıldı. Yarışlar 14-19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 15:55
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Samsun Etabı Tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Samsun Etabı Tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın işbirliğiyle, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Samsun etabı, Bandırma Gemi-Müze ve Millî Mücadele Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Vali Tavlı ve Başkan Doğan'dan Önemli Açıklamalar

Tanıtım toplantısına katılan Samsun Valisi Orhan Tavlı, 14-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan yarışların ikinci etabının özellikle Samsun açısından büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise organizasyonun, Samsun'un tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti. 14 Mayıs’tan itibaren 190 yelkencinin Bandırma Vapuru'nun izini takip ederek 400 deniz mili kat edeceği bilgisini paylaştı. Doğan, bu yarışın sonuçlarının da kurtuluş kupası şampiyonunu belirleyeceğini ifade etti.

Yarış Öncüleri Heyecanla Bekliyor

İstanbul Açık Deniz Yelken Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, 6 yıldır düzenlenen yarışların Kurtuluş Kupası etabının kendilerini heyecanlandırdığını belirtti. Yemlihaoğlu, yarışta 19 yelken ekibinin "Karadeniz'in büyük bilinmezlikleri ve hırçınlıklarıyla" mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

Bu önemli organizasyon, yelken tutkunları ve deniz severler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda Samsun etabının basın lansmanı Bandırma...

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda Samsun etabının basın lansmanı Bandırma Gemi-Müze ve Millî Mücadele Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına katılan Samsun Valisi Orhan Tavlı (ortada), Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan (solda) ve İstanbul Açık Deniz Yelken Kulübü Başkanı Sayın Ekrem Yemlihaoğlu (sağda) objektiflere poz verdi.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda Samsun etabının basın lansmanı Bandırma...

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda Samsun etabının basın lansmanı Bandırma Gemi-Müze ve Millî Mücadele Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına katılan Samsun Valisi Orhan Tavlı (ortada), Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan (solda) ve İstanbul Açık Deniz Yelken Kulübü Başkanı Sayın Ekrem Yemlihaoğlu (sağda) objektiflere poz verdi.

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