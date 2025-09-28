Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Yüzbaşı Burak Uluçay 'Kutlu' ile şampiyon

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 'Kutlu' ile Yüzbaşı Burak Uluçay kazandı; baraj parkurunu 40.90 saniyede tamamladı. Yarışma Ankara Atlı Spor Kulübü'nde yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 16:08
Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Yüzbaşı Burak Uluçay 'Kutlu' ile şampiyon

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer: Yüzbaşı Burak Uluçay 'Kutlu' ile şampiyon

Binicilikte en prestijli yarışmalardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın kazananı belli oldu. Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen organizasyonda, biniciler 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmak için ter döktü.

Yarışma ve sonuçlar

Yüzbaşı Burak Uluçay, 'Kutlu' adlı atıyla baraj parkurunu 40.90 saniye'de tamamlayarak kupanın sahibi oldu. İkinci sırayı Mert Kırık, 'Caltra Cool Quest' adlı atıyla elde ederken, üçüncülüğü 'Aurore Du Noyer' ile mücadele eden Barkın Aydın aldı.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Organizasyon değerlendirmesi

Ankara Atlı Spor Kulübü Başkanı Erol Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada yarışmanın büyük ilgi gördüğünü söyledi. Özel, "Yarışmalarımızda 3 binin üzerinde misafir ağırladık. Yüzlerce at ve binicinin yarıştığı çok güzel bir organizasyon oldu. Kupayı Ankara'dan bir sporcumuzun, özellikle askeri personel Burak Uluçay'ın kazanması beni ayrıca mutlu etti. Hava güzeldi, vatandaşlarımızdan da yoğun ilgi gördük. Başta federasyon yetkilileri olmak üzere organizasyonda katkı ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Yüzbaşı Burak Uluçay 'Kutlu' ile şampiyon
2
Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası Başladı
3
Masa Tenisi Süper Lig 2. Etap Maçları Adana'da Başladı
4
Eczacıbaşı, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
5
Hakkarigücü 1-0 Prolift Giresun | Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi — 2'de 2
6
1. Gran Fondo Yalova 2025: Dereceye Giren Sporculara Ödüller Verildi
7
Ispartalı sporcular Hırvatistan’da Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı