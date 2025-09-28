Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Yüzbaşı Burak Uluçay 'Kutlu' ile şampiyon

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer: Yüzbaşı Burak Uluçay 'Kutlu' ile şampiyon

Binicilikte en prestijli yarışmalardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın kazananı belli oldu. Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen organizasyonda, biniciler 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmak için ter döktü.

Yarışma ve sonuçlar

Yüzbaşı Burak Uluçay, 'Kutlu' adlı atıyla baraj parkurunu 40.90 saniye'de tamamlayarak kupanın sahibi oldu. İkinci sırayı Mert Kırık, 'Caltra Cool Quest' adlı atıyla elde ederken, üçüncülüğü 'Aurore Du Noyer' ile mücadele eden Barkın Aydın aldı.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Organizasyon değerlendirmesi

Ankara Atlı Spor Kulübü Başkanı Erol Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada yarışmanın büyük ilgi gördüğünü söyledi. Özel, "Yarışmalarımızda 3 binin üzerinde misafir ağırladık. Yüzlerce at ve binicinin yarıştığı çok güzel bir organizasyon oldu. Kupayı Ankara'dan bir sporcumuzun, özellikle askeri personel Burak Uluçay'ın kazanması beni ayrıca mutlu etti. Hava güzeldi, vatandaşlarımızdan da yoğun ilgi gördük. Başta federasyon yetkilileri olmak üzere organizasyonda katkı ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.