Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Çanakkale Etabıyla Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl Çanakkale etabıyla başlayarak deniz tutkunlarına benzersiz anlar sunacak. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bu özel etkinliğin büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Hem yarışanlar için hem izleyenler için çok önemli anlara şahitlik edeceğiz" dedi.

DHL Express'in ana sponsorluğunda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Kültür ile Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen bu organizasyon, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve TGA işbirliği ile gerçekleştirilecek. Yarışlar, 23-25 Nisan tarihleri arasında Çanakkale Zafer Kupası için yapılacak.

İstanbul'dan Dolmabahçe Sarayı önünden hareket edecek olan yarışçılar, 23 Nisan'da Çanakkale'ye yelken basacaklar. Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde gerçekleştirilecek olan bu özel etkinlik, tarihin fedakarlık ve kahramanlıkla örülmüş hikayesine bir saygı duruşu niteliği taşıyacak.

Yarışmaya katılan sporcular, Kilitbahir'den 25 Nisan'da start alarak Seyid Onbaşı'yı selamlayacak ve Çanakkale'deki yeni kordon boyunca unutulmaz bir görsel şölene imza atacaklar. Yarışın kazananları, Çanakkale Zafer Kupası'nın sahibi olma fırsatını yakalayacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale'nin Türkiye ve dünya için önemli bir buluşma noktası olma hedefinde kararlılıklarını yineledi. Kaşdemir, "Bu organizasyonun uluslararası boyutunun olması, Çanakkaleliler olarak bizi hem sevindirmekte hem de heyecanlandırmaktadır" diye belirtti.

İstanbul Açık Deniz Yat Kulübü Başkanı Ekrem Tolga Yemlihaoğlu ise, Çanakkale gibi değerli bir kentte bu büyüklükte organizasyonların gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve TGA işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından DHL Express ana sponsorluğunda bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, Çanakkale etabıyla başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve TGA işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından DHL Express ana sponsorluğunda bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, Çanakkale etabıyla başlayacak.