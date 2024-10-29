Cumhuriyet Bayramı'nda Kutlama Mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajları

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutlama mesajları yayımladı.

Türkoğlu'nun Mesajı

Türkoğlu, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin hâlâ güçlü bir şekilde yandığını vurgulayarak, "Milletimizin birlik ve beraberliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu ve kahraman ecdadımızın fedakarlıklarıyla kurulan Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, bize bırakılan en kıymetli emanet ve geleceğe uzanan güçlü bir köprüdür. Cumhuriyet, milletimizin tarih boyunca sahip olduğu en büyük emanet ve ortak geleceğimizin temel taşıdır. Bizlere düşen görev ise sadece bu emaneti korumakla kalmayıp, onu daha da ileriye taşımak, her alanda yeniliklerle zenginleştirerek gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmaktır." dedi.

Sosyal Medya Paylaşımı

TBF'nin sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda ise, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti, onun ilkeleri ve değerleri ışığında yaşatmaya ve daima ileriye taşımaya devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." denildi.

TFF'nin Açıklaması

TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Yıkılan bir imparatorluğun yerine küllerinden doğan yepyeni ve genç bir devlet: Türkiye Cumhuriyeti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Kurtuluş Savaşı, bağımsızlık mücadelemizin en parlak zaferlerinden biridir. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, eşit haklarla yaşama hedefleyen bir yönetim anlayışının simgesidir. Cumhuriyetimiz ile ilgili her zaman minnetle anacağız" ifadeleri yer aldı.

TVF'nin Kutlama Mesajı

TVF de kendi mesajında, "Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehit ve gazileri anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun," sözlerine yer verdi.

Diğer Federasyonların Mesajları

Diğer spor federasyonları da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli mesajlar yayımlayarak bu anlamlı günün önemine vurgu yaptılar.