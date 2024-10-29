DOLAR
34,28 0,08%
EURO
37,09 -0,02%
ALTIN
3.035,57 -0,42%
BITCOIN
2.432.558,01 -1,99%

Cumhuriyet Bayramı'nda Kutlama Mesajları

Spor federasyonları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Hidayet Türkoğlu ve diğer başkanlardan anlamlı mesajlar.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:21
Cumhuriyet Bayramı'nda Kutlama Mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajları

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutlama mesajları yayımladı.

Türkoğlu'nun Mesajı

Türkoğlu, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin hâlâ güçlü bir şekilde yandığını vurgulayarak, "Milletimizin birlik ve beraberliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu ve kahraman ecdadımızın fedakarlıklarıyla kurulan Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, bize bırakılan en kıymetli emanet ve geleceğe uzanan güçlü bir köprüdür. Cumhuriyet, milletimizin tarih boyunca sahip olduğu en büyük emanet ve ortak geleceğimizin temel taşıdır. Bizlere düşen görev ise sadece bu emaneti korumakla kalmayıp, onu daha da ileriye taşımak, her alanda yeniliklerle zenginleştirerek gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmaktır." dedi.

Sosyal Medya Paylaşımı

TBF'nin sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda ise, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti, onun ilkeleri ve değerleri ışığında yaşatmaya ve daima ileriye taşımaya devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." denildi.

TFF'nin Açıklaması

TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Yıkılan bir imparatorluğun yerine küllerinden doğan yepyeni ve genç bir devlet: Türkiye Cumhuriyeti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Kurtuluş Savaşı, bağımsızlık mücadelemizin en parlak zaferlerinden biridir. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, eşit haklarla yaşama hedefleyen bir yönetim anlayışının simgesidir. Cumhuriyetimiz ile ilgili her zaman minnetle anacağız" ifadeleri yer aldı.

TVF'nin Kutlama Mesajı

TVF de kendi mesajında, "Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehit ve gazileri anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun," sözlerine yer verdi.

Diğer Federasyonların Mesajları

Diğer spor federasyonları da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli mesajlar yayımlayarak bu anlamlı günün önemine vurgu yaptılar.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhuriyet Bayramı'nda Kutlama Mesajları
2
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
3
Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nın 2. Günü Heyecanla Başladı
4
Karşıyaka, Kolossos ile Şampiyonlar Ligi Mücadelesinde
5
Futbolculara verilen oylar, sosyal medyada viral oldu
6
Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a özür!
7
Sürpriz isim Samsunspor'un yeni teknik direktörü oldu

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek