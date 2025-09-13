Daniela Dodean Monteiro, Türkiye Masa Tenisi'nde Olimpik Performans Direktörü

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Daniela Dodean Monteiro'yu olimpik performans direktörü olarak göreve getirdi; olimpik kota, planlama ve kampları yönetecek.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 22:46
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, olimpik performans direktörlüğü görevine Daniela Dodean Monteiro'yu getirdi.

Federasyonun açıklamasında Daniela Dodean Monteiro'nun masa tenisinde Avrupa'nın başarılı isimleri arasında yer aldığı belirtildi.

Görev tanımı ve beklentiler

Açıklamada, "Rumen antrenör, olimpik kadro sporcularının performanslarını, planlamalarını ve kamplarını yakından takip edecek olup, olimpik kota alma noktasında süreci yönetecektir. Bu bağlamda kurulan teknik ve atletik performans ekibi sürece destek olacaktır. Antrenörlere, performans ekibine ve sporculara başarılar diliyoruz." denildi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, olimpik performans direktörlüğü görevi için Daniela Dodean Monteiro (solda) ile anlaştı.

