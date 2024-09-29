Danilos Pizza, Melikgazi Kayseri Basketbol'u Deplasmanda Yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde İlk Hafta Maçları Başladı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin açılış haftasında, Danilos Pizza, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Maç Sonucu

Maçta üstün bir performans sergileyen Danilos Pizza, rakibini 83-71 skorla mağlup etmeyi başardı.

Takımların gösterdiği bu mücadele ise ligdeki rekabetin ne denli yüksek olacağının sinyallerini verdi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilos Pizza Kayseri'de karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Fall (69) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilos Pizza Kayseri'de karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Fall (69) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilos Pizza Kayseri'de karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Fall (69) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilos Pizza Kayseri'de karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Fall (69) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilos Pizza Kayseri'de karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Fall (69) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilos Pizza Kayseri'de karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Fall (69) rakibiyle mücadele etti.