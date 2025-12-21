Darko Churlinov: "Son 2-3 Maçta Kendimi Buldum" - Kocaelispor'da Adaptasyon ve Hedef

Darko Churlinov: "Son 2-3 Maçta Kendimi Buldum"

Kocaelispor'un kanat oyuncusu Darko Churlinov, takımın sezon ortası değerlendirmesi ve kişisel uyum sürecine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Churlinov, Türkiye'deki futbol kalitesinin oynadığı diğer liglerden çok farklı olmadığını, asıl farkın yaşam tarzından kaynaklandığını vurguladı.

Sezon Değerlendirmesi ve Kişisel Performans

Churlinov, sezon başındaki süreci şu sözlerle özetledi: "Sezonla alakalı yani genel şunu söyleyebilirim; ilk 7 8 maç aslında birbirimizi tanımak için biraz zamana ihtiyacımız vardı. Birbirimize alıştıktan, birbirimizi tanıdıktan sonra da futbolumuzun geliştiğini, oyunumuzun geliştiğini söyleyebilirim. 2. yarıda bunun daha da iyiye gideceğini düşünüyorum."

Kendi performansından söz eden futbolcu, "Ben İngiltere ve Almanya’da oynadım. Adaptasyon süreci geçirmem gerekti. ... Son 2-3 maçta kendimi buldum. Performansım da arttı. Sezonun ilk yarısı iyi bir performans sergilemediğimin ben de farkındayım. Tabii ki hedefim ikinci yarı daha iyi bir performans sergilemek. Çünkü buraya gelirken benim hedefim Kocaelispor için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaktı" dedi.

Kupa Hazırlıkları ve Takım Durumu

Trendyol Süper Lig’de ilk 17 haftalık bölümünü 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile tamamlayıp 23 puan toplayan Kocaelispor'da, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları başladı. Antalyaspor maçının ardından bir gün dinlenen takım, kupa mesaisine rejenerasyon antrenmanıyla başladı.

Antrenmana Cafumana Show (milli maçlar nedeniyle ülkesinde), dinlendirilen Serdar Dursun ve izinli olan Tarkan Serbest katılmadı. Tayfur Bingöl ise takımdan ayrı çalıştı.

Türkiye'de Futbol ve Yaşam Farkı

Türkiye'deki futboldaki kalite algısı hakkında konuşan Churlinov, "Oynadığım ülkelerle karşılaştırırsak; aslında kalite ve futbol anlamında çok büyük farklılık olmadığını söyleyebilirim. Ancak burada yaşam farklı. Tabii ki bunlara alışmak için biraz süreye ihtiyacım vardı ama ben bu zamanı iyi kullanıp alıştığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Maç Yaklaşımı ve İstatistikler

Kupa maçlarının ciddiyetine değinen Churlinov, "Maç maçtır. Herkes her maçta yüzde 100’ünü vermek zorunda" diyerek takımın her karşılaşmaya aynı ciddiyetle hazırlanacağını belirtti.

Antalyaspor karşılaşmasına dair değerlendirmesinde ise şunları ekledi: "En iyi maçımız olduğunu söyleyemem. Özellikle önde bitiricilikle alakalı bazı sorunlar yaşadık. Bizim için katkıyı kimin yaptığı önemli değil. ... Mesela maçta Tayfur’a asist yaptığım yani yardımcı olduğum için ve puanı 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Ama istatistikler maalesef bazı şeyleri göstermiyor."

Churlinov'un açıklamaları, Kocaelispor'un ikinci yarı hedefleri ve oyuncunun kişisel uyum sürecine dair önemli ipuçları veriyor; takımın kupa ve ligdeki mücadelesi bu çerçevede şekillenecek.

