Darphane, Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu için Hatıra Parası Basıyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde 25. kez şampiyon olmasını kutlamak amacıyla özel hatıra parası basacağını duyurdu.

2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde ederek bu başarıya imza attı. Bu önemli an için Darphane, 5 bin adet hatıra parası basma çalışmalarına başladı.

Sanatçı Birsen Kendirci tarafından tasarlanan bu özel paralar, 925 ayar gümüşten imal edilecek. Her bir paranın çapı 38,61 milimetre, ağırlığı ise 31,10 gram olacak.

Bu hatıra parası, yüksek koleksiyon değeri taşıyacak ve 2 bin 250 lira fiyatla satışa sunulacak.

Hatıra parasının bir yüzünde kükreyen aslan figürü etrafında “Galatasaray” yazısı yer alırken, diğer yüzünde 5 yıldızlı Galatasaray logosu bulunacak. Bu şekilde 25. şampiyonlukları vurgulanmış olacak.

Hatıra parasının üretim süreci ise Anadolu Ajansı tarafından takip ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig şampiyonluğu için hatıra parası çıkarmaya hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig şampiyonluğu için hatıra parası çıkarmaya hazırlanıyor.