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Dartta Çelik Adam: Toprak Aras Avrupa'nın Zirvesine İlerliyor

Milli dartçı Toprak Aras, büyükler Avrupa Kupası'nda şampiyonluk hedefliyor. Genç yaşta büyük başarılara imza atan sporcu, iddialı açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:42
Dartta Çelik Adam: Toprak Aras Avrupa'nın Zirvesine İlerliyor

Dartta Zirveye Oynayan Genç Yetenek: Toprak Aras

17 yaşındaki milli dart sporcusu Toprak Aras, Avrupa arenasında başarı hedefliyor. İspanya'da katıldığı Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda elde ettiği üçüncülüğün ardından büyükler kategorisinde şampiyonluk peşinde koşan Aras, 25 Eylül'de Slovakya'da yapılacak olan turnuvada boy gösterecek.

Çelik Adam İle Yükseliş

Bursa'nın İznik ilçesinde ikamet eden Toprak, 2023-2024 Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası sıralama turlarını Türkiye 4’üncüsü olarak tamamladıktan sonra milli takıma seçildi. Genç yaşına rağmen başarısıyla dikkat çeken Aras, tecrübeli rakiplerini geride bırakarak adını büyükler kategorisine yazdırdı.

Hedefler Büyüyor

Antrenmanlarını Selçuk İlkokulu’nda antrenörü Yusuf Duman eşliğinde sürdüren Aras, dart sporuna ortaokulda katıldığını ve son 6 yıldır düzenli antrenman yaptığını belirtti. "Bu süreçte genelde heyecanlıydım. Yurt dışına ilk kez çıkan bir sporcu olarak deneyim kazandım. Slovakya'da daha iyi bir performans sergilemeyi hedefliyorum. Önce Avrupa, ardından dünya şampiyonluğu istiyorum" dedi.

Antrenöründen Destek

Antrenör Yusuf Duman, Toprak'ın zorlu müsabakalarda sürekli yer aldığını ve geçtiğimiz sezon elde edilen başarıları anlattı. Duman, "Toprak, uluslararası arenada tecrübe kazandı. Başarılarının devamını bekliyoruz" diyerek Aras’a olan güvenini dile getirdi.

Ailenin Gururu

Baba Mehmet Aras, oğlunun dart sporuna başlamasının ardından milli takıma geleceğini tahmin etmediklerini belirtti. Oğlunun her zaman destekçisi olduklarını ve başarılarından gurur duyduklarını ifade etti.

Toprak Aras, dart sporu ile daha fazla başarı kazanmayı ve uluslararası arenada ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi arzuluyor.

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde...

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde ettiği Avrupa üçüncülüğünü, Büyükler Avrupa Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde...

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde ettiği Avrupa üçüncülüğünü, Büyükler Avrupa Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde...

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde ettiği Avrupa üçüncülüğünü, Büyükler Avrupa Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde...

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde ettiği Avrupa üçüncülüğünü, Büyükler Avrupa Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde...

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde ettiği Avrupa üçüncülüğünü, Büyükler Avrupa Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde...

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde ettiği Avrupa üçüncülüğünü, Büyükler Avrupa Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde...

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde ettiği Avrupa üçüncülüğünü, Büyükler Avrupa Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde...

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde ettiği Avrupa üçüncülüğünü, Büyükler Avrupa Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde...

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde ettiği Avrupa üçüncülüğünü, Büyükler Avrupa Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde...

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde ettiği Avrupa üçüncülüğünü, Büyükler Avrupa Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde...

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde ettiği Avrupa üçüncülüğünü, Büyükler Avrupa Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde...

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde ettiği Avrupa üçüncülüğünü, Büyükler Avrupa Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde...

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde ettiği Avrupa üçüncülüğünü, Büyükler Avrupa Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde...

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde ettiği Avrupa üçüncülüğünü, Büyükler Avrupa Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde...

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde ettiği Avrupa üçüncülüğünü, Büyükler Avrupa Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde...

"Çelik adam" lakaplı milli dart sporcusu 17 yaşındaki Toprak Aras, haziran ayında gençlerde elde ettiği Avrupa üçüncülüğünü, Büyükler Avrupa Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

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