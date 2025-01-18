Darüşşafaka Lassa, Mersinspor'u 89-81 Yenerek 4. Galibiyetini Aldı

Darüşşafaka Lassa, Mersinspor'u 89-81 yenerek bu sezon 4. galibiyetini elde etti. Appleby'nin 28 sayılık performansı dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 20:15
Darüşşafaka Lassa, Mersinspor'u 89-81 Yenerek 4. Galibiyetini Aldı

Darüşşafaka Lassa'dan Önemli Galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında, Darüşşafaka Lassa, konuk ettiği Mersinspor'u 89-81 mağlup ederek büyük bir başarı elde etti.

Maçın Kırılma Noktası: Appleby

Yeşil-siyahlı ekibin yıldızı Appleby, maçı 28 sayıyla tamamlayarak takımının galibiyetinde başrol oynadı. Darüşşafaka’nın diğer önemli oyuncuları Moore 21, Gach ve Ege Demir ise 13'er sayı kaydetti. Ege, maçta 14 ribaunt alarak takımına ciddi bir katkı sağladı.

Mersinspor'da Kayıp Devam Ediyor

Mersinspor cephesinde ise Efianayi 17, Cobbs ve Canberk Kuş 15'er, Cruz 14 ve Olaseni 11 sayıyla sahne aldı, ancak bu performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Darüşşafaka, bu sezonki 15. maçında 4. galibiyetine ulaşırken, Mersinspor ise 7. mağlubiyetini aldı. İki takım da play-off hedeflerini sürdürmek adına galibiyet serisi yakalamak zorunda.

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