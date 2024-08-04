Darüşşafaka Lassa, NBA Gelişim Ligi Oyuncusu Omari Moore'u Transfer Etti

Darüşşafaka Lassa'nın Yeni Transferi: Omari Moore
Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Lassa, kadrosunu güçlendirmek için önemli bir adım attı.
Yeşil-siyahlı kulüp, Omari Moore ismindeki ABD'li guard ile anlaşma sağladığını duyurdu. 23 yaşındaki oyuncu, son olarak NBA Gelişim Ligi ekiplerinden Raptors 905'te mücadele ediyordu.
Geçtiğimiz Sezon Performansı
Moore, geçtiğimiz sezon 9,2 sayı, 3,8 ribaunt ve 3,9 asist ortalamalarıyla dikkat çekti. Darüşşafaka Lassa'nın yeni transferi, takıma önemli katkılar sağlaması bekleniyor.