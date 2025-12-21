Hakkâri Mergabütan Kayak Merkezi'nde Sezon Açıldı — Kar 1 Metreye Ulaştı

Hakkâri Mergabütan Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

HAKKARİ (İHA) — Hakkâri’de etkili olan kar yağışının ardından Mergabütan Kayak Merkezi sezonu resmen açıldı. Bölgede etkili olan yoğun kar, tesisin pistlerini kayak için elverişli hale getirdi.

Vali Ali Çelik yerinde inceledi

Hakkari Valisi Ali Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi’ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, yoğun kar yağışının ardından pistlerde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Kar kalınlığı 1 metreye ulaştığını vurgulayan Vali Çelik, "Şu anda Hakkâri Mergabütan Kayak Merkezi’ndeyiz. 2 bin 700 ile 3 bin 200 rakım arasında yer alan kayak merkezimizde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Pistlerimiz şu an kaymak için son derece uygun. Bugün itibarıyla sezonumuzu açmış bulunuyoruz" dedi.

Tesis ve imkanlar

Yetkililer, pistlerin snowtrack ile hazırlandığını, ziyaretçilerin güvenli ve kaliteli bir kayak deneyimi yaşayabilmesi için gerekli düzenlemelerin tamamlandığını ifade etti. Merkezde toplamda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda 5 ayrı pist bulunduğu; en uzun pistin ise 2,5 kilometre olduğu aktarıldı.

Tesis bünyesinde telesiyej, teleski ve yürüyen bant sistemlerinin yer aldığı, çocuklar, gençler ve kış sporları tutkunlarına bir dizi imkân sunulduğu belirtildi. Vali Çelik, ziyaret çağrısında bulunarak, "Kristal kar yapısıyla Mergabütan Kayak Merkezi, kayak yapmak için her türlü imkâna sahip. Hakkâri; huzurun, kış sporlarının ve kayak severlerin merkezi konumundadır" ifadelerini kullandı.

Açılışın renkli görüntüleri

Ziyaretin ardından piste inen Vali Ali Çelik, vatandaşların kayak heyecanına ortak oldu. Etkinlikte genç sporcularla sohbet eden Çelik, hatıra fotoğrafları çektirdi ve sezonun ilk günündeki renkli görüntüler dikkat çekti.

