Hakan Kutlu: "Sakaryaspor’u yakışan yerlere getireceğimize inanıyoruz"

Rüstemler Tesisleri'nde hazırlıklar sürüyor

Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, takımın içinde bulunduğu durumun farkında olduklarını belirterek, "Sakaryaspor’u yakışan yerlere getireceğimize inanıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında oynanacak Bandırmaspor karşılaşması öncesi gerçekleştirilen idman, Rüstemler Tesisleri’nde yapıldı. Kutlu, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve takımın ilk yarıda yaşadığı sıkıntıların çözülebilir olduğunu vurguladı.

Kutlu, "Önemli bir camiaya geldiğimizin farkındayız. Her şeyin güzel olacağını umuyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde olacak. Ligin ilk yarısında bazı sıkıntılar yaşamış bir takım ama halledilemeyecek problemler olduğunu düşünmüyorum. Yeni bir yönetim, yeni bir teknik ekip. Heyecanlıyız. Her takımda olduğu gibi Sakaryaspor’da da şu anda bazı transfer ihtiyacı olabilir ama biz daha çok takım içindeki problemleri çözmeye çalışacağız, ihtiyacımız olan transferleri de yapacağız" diye konuştu.

Teknik direktörün önceliğinin kulüp içindeki birlikteliği sağlamak olduğunu belirten Kutlu, "Sakaryaspor, önemli bir futbolcu grubuna sahip. Bazen birliktelik sağlanamadığı zaman ne kadar iyi bir futbolcu olursanız olun, geçmişinizde ne kadar başarılı olursanız olun bunu sahaya yansıtamıyorsunuz. Futbolcularla ilk konuşmamız da bu oldu, o birlikteliği sağladığımız zaman bu futbolcu grubunun tüm eksikleri tamamlayabileceğini düşünüyorum. Birlikteliği hem taraftarlarla hem şehirle, teknik ekip ve yönetimle bu birlikteliği sağlayıp Sakaryaspor’u yakışan yerlere getireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kutlu’nun açıklamalarının ardından idman düz koşu ile başlayıp ısınma hareketleri, dar alanda pas çalışması ve taktikle sona erdi.

Yeşil-siyahlılar, 10 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da Bandırmaspor’u ağırlayacak.

