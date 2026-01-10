Davinson Sanchez, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıktı

Davinson Sanchez, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe maçında 11'de başlayarak Galatasaray'daki 100. maçına ulaştı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 19:47
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 19:47
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez müsabakaya 11'de başladı ve böylece sarı-kırmızılılardaki 100. maçını oynadı.

2023 yılında İngiliz ekibi Tottenham’dan 9 milyon 500 bin Euro bonservis ödenerek transfer edilen Sanchez, bugüne kadar şu maçlarda görev aldı: Trendyol Süper Lig’de 69, UEFA Avrupa Ligi’nde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 10, Ziraat Türkiye Kupası’nda 8 ve Turkcell Süper Kupa’da 2 karşılaşma.

29 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda toplam 9 gol sevinci yaşadı.

Kolombiyalı futbolcu ayrıca Aslan’da Süper Lig’de 2 ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa’da da 1er şampiyonluk yaşamıştır.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

