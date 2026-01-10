Davinson Sanchez, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıktı

Turkcell Süper Kupa finalinde 11'de başladı

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez müsabakaya 11'de başladı ve böylece sarı-kırmızılılardaki 100. maçını oynadı.

2023 yılında İngiliz ekibi Tottenham’dan 9 milyon 500 bin Euro bonservis ödenerek transfer edilen Sanchez, bugüne kadar şu maçlarda görev aldı: Trendyol Süper Lig’de 69, UEFA Avrupa Ligi’nde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 10, Ziraat Türkiye Kupası’nda 8 ve Turkcell Süper Kupa’da 2 karşılaşma.

29 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda toplam 9 gol sevinci yaşadı.

Kolombiyalı futbolcu ayrıca Aslan’da Süper Lig’de 2 ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa’da da 1er şampiyonluk yaşamıştır.

