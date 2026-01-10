Karabük İdman Yurdu 1-0 52 Orduspor FK — TFF 3. Lig 16. Hafta

TFF 3. Lig 3. Grup 16. haftasında Karabük İdman Yurdu, Seyit Ali Kahya'nın golüyle 52 Orduspor FK'yi 1-0 yendi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 19:08
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 19:08
TFF 3. Lig 3. Grup'un 16. haftasında Karabük İdman Yurdu, evinde oynadığı karşılaşmada 52 Orduspor Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

Maç Detayları

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Burak Kamalak, Mustafa Pelit, Furkan Çakır

Kadrolar

Karabük İdman Yurdu: Haktan Şentürk, Göksu Mutlu, Samet Balkaya, Muhammet Salih Kaya, Rüzgar Eser Bostan, Muhammed Semih Kocatürk, Seyit Ali Kahya (Barış Kıran dk. 90+3), Caner Can Kaya, Ömer Çetiner, Muhammed Emin Temel (Ahmet Türkyılmaz dk. 71), Kaan Erdoğan (Furkan Kılık dk. 85)

52 Orduspor FK: Taha Tosun, Yiğit Ulaş, Furkan Çetinkaya, Emre Gemici, Kerim Erdoğan (Tolga Cevher dk. 60), Dağhan Erdoğan (Abdullah Özgür Okuyucu dk. 82), Ökkeş Karaoğlu, Umut Can Kırılmaz, Yağızcan Erdem (Efe Yüksel Abdikoğlu dk. 69), Hüseyin Karabey, Zafer Göktuğ Erdem

Goller

Seyit Ali Kahya (dk. 57) — Karabük İdman Yurdu

Sarı Kartlar

Karabük İdman Yurdu: Göksu Mutlu, Muhammed Semih Kocatürk, Ahmet Türkyılmaz
52 Orduspor FK: Furkan Çetinkaya, Zafer Göktuğ Erdem

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

