Karabük İdman Yurdu 1-0 52 Orduspor FK — TFF 3. Lig 16. Hafta

Karabük İdman Yurdu 1-0 52 Orduspor FK
TFF 3. Lig 3. Grup'un 16. haftasında Karabük İdman Yurdu, evinde oynadığı karşılaşmada 52 Orduspor Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.
Maç Detayları
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Burak Kamalak, Mustafa Pelit, Furkan Çakır
Kadrolar
Karabük İdman Yurdu: Haktan Şentürk, Göksu Mutlu, Samet Balkaya, Muhammet Salih Kaya, Rüzgar Eser Bostan, Muhammed Semih Kocatürk, Seyit Ali Kahya (Barış Kıran dk. 90+3), Caner Can Kaya, Ömer Çetiner, Muhammed Emin Temel (Ahmet Türkyılmaz dk. 71), Kaan Erdoğan (Furkan Kılık dk. 85)
52 Orduspor FK: Taha Tosun, Yiğit Ulaş, Furkan Çetinkaya, Emre Gemici, Kerim Erdoğan (Tolga Cevher dk. 60), Dağhan Erdoğan (Abdullah Özgür Okuyucu dk. 82), Ökkeş Karaoğlu, Umut Can Kırılmaz, Yağızcan Erdem (Efe Yüksel Abdikoğlu dk. 69), Hüseyin Karabey, Zafer Göktuğ Erdem
Goller
Seyit Ali Kahya (dk. 57) — Karabük İdman Yurdu
Sarı Kartlar
Karabük İdman Yurdu: Göksu Mutlu, Muhammed Semih Kocatürk, Ahmet Türkyılmaz
52 Orduspor FK: Furkan Çetinkaya, Zafer Göktuğ Erdem
TFF 3. LİG 3. GRUP'UN 16. HAFTASINDA KARABÜK İDMAN YURDU SPOR EVİNDE 52 ORDUSPOR FUTBOL KULÜBÜ'NÜ SEYİT ALİ KAHYA'NIN KAYDETTİĞİ GOLLE 1-0 MAĞLUP ETTİ.