Kayseri'de Fenerbahçe Taraftarlarından Süper Kupa Coşkusu

Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa zaferi Kayseri'de taraftarlar tarafından Cumhuriyet Meydanı ve sokaklarda konvoy ve marşlarla kutlandı; polis güvenlik önlemi aldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 23:24
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 23:35
Turkcell Süper Kupa finali sonrası Cumhuriyet Meydanı ve sokaklarda kutlama

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Turkcell Süper Kupa finalinden 2-0 galip ayrılmasının ardından, Kayseri'deki sarı-lacivertli taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Taraftarlar, başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere kentin farklı bölgelerinde toplanarak zafere ortak oldu. Araç konvoyu oluşturan gruplar, toplandıkları alanlarda sloganlar ve marşlarla kupanın keyfini çıkardı.

Kutlamaların yoğun olduğu noktalarda ise polis ekipleri tarafından geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

