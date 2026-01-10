Kayseri'de Fenerbahçe Taraftarlarından Süper Kupa Coşkusu

Turkcell Süper Kupa finali sonrası Cumhuriyet Meydanı ve sokaklarda kutlama

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Turkcell Süper Kupa finalinden 2-0 galip ayrılmasının ardından, Kayseri'deki sarı-lacivertli taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Taraftarlar, başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere kentin farklı bölgelerinde toplanarak zafere ortak oldu. Araç konvoyu oluşturan gruplar, toplandıkları alanlarda sloganlar ve marşlarla kupanın keyfini çıkardı.

Kutlamaların yoğun olduğu noktalarda ise polis ekipleri tarafından geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

FENERBAHÇE’NİN SÜPER KUPA ZAFERİ KAYSERİ’DEKİ SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLAR TARAFINDAN KUTLANDI. ARAÇLARLA KONVOY YAPAN TARAFTARLAR, KENTİN FARKLI BÖLGELERİNDE TOPLANARAK, SLOGAN VE MARŞLARLA SÜPER KUPA’YI KUTLADI.