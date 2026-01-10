Oosterwolde'den Galatasaray’a İlk Gol — Fenerbahçe 2-0

Jayden Oosterwolde, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'a 48. dakikada gol atarak Fenerbahçe'nin 2-0 galibiyetinde önemli rol oynadı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 21:27
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 21:27
Turkcell Süper Kupa finalinde kritik an

Fenerbahçe'nin Hollandalı defans oyuncusu Jayden Oosterwolde, bu sezonki ilk golünü Galatasaray'a attı.

Turkcell Süper Kupa finalinde, Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Maçta Oosterwolde 1 gole imza attı.

Müsabakaya 11’de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 48. dakikada farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. Sol taraftan Marco Asensio’nun kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında altıpas içinde yaptığı vole vuruşla fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'de 4. sezonunu geçiren Oosterwolde, bu sezon 27 maçta görev yaparken ilk kez gol sevinci yaşadı.

Oosterwolde'den Galatasaray'a İlk Gol — Fenerbahçe 2-0

