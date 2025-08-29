DOLAR
De la Fuente: Bulgaristan Maçı Türkiye'den Daha Çok Endişe Veriyor

Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan maçının Türkiye maçından daha çok endişe verdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:48
İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu kapsamında 4 Eylül'de Sofya'da Bulgaristan ve 7 Eylül'de Konya'da Türkiye ile oynanacak maçlar öncesinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

De la Fuente, 23 kişilik futbolcu kadrosunu açıkladığı toplantıda, Türkiye maçıyla ilgili soruya, "Türkiye beni çok fazla endişelendirmiyor. Bu eminim başlık olacaktır! Elbette ki beni çok endişelendiriyor ama Türkiye'den daha çok Bulgaristan maçı beni endişelendiriyor." şeklinde yanıt verdi.

Bulgaristan'ın ilk maç olması vurgusu

Teknik adam, Bulgaristan'ın grubun açılış maçı olması nedeniyle oyuncularının tüm güçlerini sahaya koyacağını ve yüksek motivasyonla çıkacaklarını belirtti. De la Fuente, "Sonrasında Türkiye'yi düşüneceğiz. Eminim ki çok zor olacak. Türkiye gerçekten zorlu, önemli bir rakip. Kendini çok geliştirdi. Çok iyi bir teknik direktörü ve çok iyi futbolcuları var. Ama ilk önce Bulgaristan'ı geçmemiz gerek. Ondan ilk odaklandığımız maç Bulgaristan" dedi.

Arda Güler değerlendirmesi

Real Madrid forması giyen Arda Güler için De la Fuente, "Arda Güler'i kutlarım. Burada Real Madrid forması ile La Liga'da izliyoruz. Ortada, kanatlarda, ceza sahasına yakın, her yerde oynayabilme kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Büyük bir futbolcu ama Türkiye çok güçlü ve pozitif anlamda çok saldırgan." ifadelerini kullandı.

Grubun zorluğu ve zamanlama

İspanyol teknik direktör ayrıca Bulgaristan'ın daha az tanınmış oyunculara sahip olsa da her zaman tehlike yaratabileceğini vurguladı ve "Zor bir grubuz. İkinci zorluğumuz gerek futbolcuların sezona yeni başlamalarından gerekse bazılarının kulüp değiştirmesinden dolayı eylül ayında Milli Takım'da oynamanın yarattığı zorluklar." açıklamasında bulundu.

Konya tercihi ve Milli Takım çağrısı

Bir gazetecinin "Türkiye neden maçı İstanbul yerine daha çok Müslüman bir kent olarak bilinen Konya da oynamak istedi?" sorusuna De la Fuente, "Herkes kendisine göre, istediği tercihi yaparak maç yerini belirlemekte özgür. Bizim futbolcularımız her yerde en üst düzeyde oynayabilecek çok fazla tecrübeye sahip." yanıtını verdi.

De la Fuente, İspanyol basınına da "Sizden ricam Milli Takımı farklı görmeniz" çağrısında bulunarak, "Buraya kulüp futbolcuları gelmiyor. Burası İspanya Milli Takımı. İspanyol. Önemli olan ülkeyi, formayı, armayı savunmak." dedi.

