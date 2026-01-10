Denis Draguş, Gaziantep FK'ya Sezon Sonuna Kadar Kiralandı

Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Eyüpspor'dan Rumen forvet Denis Draguş'u sezon sonuna kadar kiraladı; sözleşme Başkan Memik Yılmaz'ın katılımıyla imzalandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 17:45
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 17:45
Trendyol Süper Lig'de ara transferde önemli hamle

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Eyüpspor forması giyen Rumen forvet Denis Draguş'u kadrosuna kattı. Transfer, kulübün ara transfer çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

Gaziantep ekibi, futbolcu ile sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada transferin oyuncu ve Trabzonspor kulübüyle anlaşma sağlanarak gerçekleştiği ifade edildi.

Gaziantep Futbol Kulübümüz, yıldız futbolcu Denis Draguş’un sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda oyuncu ve Trabzonspor kulübüyle anlaşmaya varmıştır. 2022-2023 sezonunda da kulübümüzde forma giyen ve takımımıza gösterdiği performansla büyük katkı sağlayan Denis Draguş, Başkanımız Memik Yılmaz’ın da katılımıyla kendisini kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Denis Draguş’a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz

Denis Draguş, sezon sonuna kadar Gaziantep Futbol Kulübü forması altında mücadele edecek.

