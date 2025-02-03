Deniz Kandöker: Futboldan Atletizme Şampiyonluğa Uzanan Başarı Hikayesi

Atletizmde Hızla Yükselen Yıldız: Deniz Kandöker

Kayseri'de beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle atletizme adım atan 16 yaşındaki Deniz Kandöker, Türkiye şampiyonu olarak dikkatleri üzerine çekti. 2 yıl önce futbolu bırakıp atletizme yönelen Kandöker, 3 adım ve uzun atlama branşlarında kazandığı başarılarla spor dünyasında hızla yer buldu.

İlk Adımlar ve Hedefler

Sportif kariyerine ilkokulda kick boks yaparak başlayan Kandöker'in daha sonra hentbol ve futbol deneyimleri oldu. Profesyonel bir futbol takımında oynamak isteyen genç atlet, Cemal Koşmaz adlı beden eğitimi öğretmeni ile tanışarak atletizme geçiş yaptı. Antrenörünün ısrarıyla bu branşı seçen Kandöker, 14 yaşında ilk adımlarını attı.

Kandöker’in spor hayatındaki hızlı gelişim, yalnızca 7 ay içinde uzun atlama branşında Türkiye şampiyonu olmasını sağladı. Son olarak, 18-19 Ocak tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda uzun atlamada ikinci, 3 adım atlamada ise Türkiye şampiyonu unvanını kazandı. Bu başarı, Kandöker'e aynı ay Bulgaria'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı tanıdı.

Gelecek Vizyonu: Avrupa'da Altın Madalya

Deniz Kandöker, geride bıraktığı sürecin onu uluslararası arenada daha yukarı taşımak için bir fırsat sunduğunu belirtti. Konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Atletizme geç başladım ama açıkçası ben de bu kadar hızlı gelişeceğimi beklemiyordum. Henüz üçüncü ayımdayken katıldığım Türkiye Şampiyonası’nda 200 metrede Türkiye dördüncülüğü elde ettim. Takımım ile 4x200 yarışında Türkiye şampiyonu olduk. Bu başarıların ardından kendimi daha fazla geliştirmek için çaba gösterdim ve 7. ayımda uzun atlama branşında da Türkiye şampiyonu oldum."

Kandöker, artık hedeflerini daha da yükseğe taşıdığını ifade ederek "Bu turnuvada madalya almayı hedefliyorum. Sonraki hedefim, temmuzda Macaristan'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak." şeklinde konuştu.

Kayseri'de 2 yıl önce futbolu bırakarak atletizme başlayan 16 yaşındaki Deniz Kandöker, 3 adım ve uzun atlamada Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Kandöker, çalışmalarını sürdürdü.

Kayseri'de 2 yıl önce futbolu bırakarak atletizme başlayan 16 yaşındaki Deniz Kandöker, 3 adım ve uzun atlamada Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Kandöker, çalışmalarını sürdürdü.