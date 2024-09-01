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Deniz Öncü Moto2'de Tarih Yazdı

Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda İspanya'da 3. olarak podyuma çıkarak önemli bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 14:52
Deniz Öncü Moto2'de Tarih Yazdı

Deniz Öncü Moto2'de Podyuma Çıktı

Türk motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya'daki 12. ayağında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Deniz, Aragon pistinde gerçekleştiren yarışı 3. sırada tamamlama başarısını gösterdi.

Podyuma Çıkmanın Gururu

5,1 kilometrelik pistte 19 tur şeklinde gerçekleştirilen yarışa Red Bull KTM Ajo takımı adına katılan Deniz, 4. cepten start almış ve zorlu mücadeleyi 3. sırada tamamlayarak kariyerinde ilk defa podyuma çıkmayı başardı. 21 yaşındaki genç motosikletçi, böylece Moto2'deki ilk sezonunda önemli bir başarıya imza attı.

Tarihi Başarı

Deniz Öncü, 2011 yılında Hollanda'daki yarışı 2. sırada tamamlayan Kenan Sofuoğlu'ndan sonra Moto2'de podyuma çıkan 2. Türk motosikletçi olmanın gururunu yaşadı. Yarışta 1. sırayı elde eden Jake Dixon ise CFMOTO Aspar takımının Büyük Britanyalı pilotuydu.

Sonraki Yarış

Sezonun 13. yarışı ise 8 Eylül'de San Marino'da gerçekleştirilecek. Bu yarışta Deniz'in performansı merakla beklenecek.

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