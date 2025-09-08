DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2025 Sona Erdi

Tersane İstanbul'da düzenlenen DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2025 final yarışlarıyla sona erdi; RV Hollandia birinci oldu, Societa Canottieri Denizbank özel ödülünü aldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:58
Tersane İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup, Haliç'te gerçekleştirilen final yarışlarıyla tamamlandı.

Club Coastal Yarışları

Club coastal kategorisinde birinci RV Hollandia (Hollanda) olurken, ikinci Real Club Mediterraneo (İspanya) ve üçüncü Arab Contractors Kürek Kulübü (Mısır) oldu.

Yarışlarda ödül dağılımı şu şekildeydi: birinci 25 bin dolar, ikinci 10 bin dolar, üçüncü 5 bin dolar.

Organizasyonda ayrıca Denizbank özel ödülü Societa Canottieri (İtalya) takımına verildi.

Corporate Sprint Sonuçları

Corporate sprint yarışlarının şampiyonu Turkcell Kürek Takımı oldu. QNB Kürek Takımı ikinci, İş Bankası Kürek Takımı ise üçüncü sırayı aldı.

Tersane İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup, final yarışlarıyla sona erdi.

