Denizlispor'da Futbolcular Değişim İstiyor, Başkan Rest Çekti!

Denizlispor'da futbolcular destek ve değişim talep ederken, kulüp başkanı Erhan Ergil sert bir yanıt verdi. Gerilim tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 18:53
Denizlispor'da Futbolcular Değişim İstiyor, Başkan Rest Çekti!

Denizlispor'da Futbolcular Değişim İstiyor

Nesine 3. Lig ekiplerinden Denizlispor'da futbolcular, destek ve kulüpte değişim talep ediyor. Takım kaptanı Gökhan Süzen, bu konuda basın toplantısı düzenleyerek, kulübün maddi ve manevi zorluklarla mücadele ettiğini ifade etti.

Kaptan Gökhan Süzen'den Açıklamalar

37 yaşındaki deneyimli futbolcu, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısında, kulübün sıkıntılarının tahammül edilemez bir noktaya geldiğini belirtti. Süzen, "Bu takımın sahipsiz olduğunu gerçekten hissettik. Bugüne kadar verilen sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini görüyoruz. En son eski başkan tarafından 16 Ocak'ta maaş ödemesi yapıldı, ama artık maddi destek konusunda beklentimiz kalmadı. Manevi anlamda da yalnız bırakıldık." şeklinde konuştu.

Denizlispor İçin Tek Yürek Olma Çağrısı

Gökhan Süzen, zorlu koşullara rağmen mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, "Denizlispor, sahada var gücüyle çaba sarf ediyor. Biz burada 50 kişilik bir ekiple bu kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Fakat dışarıdan bir destek bulamıyoruz. Denizli gibi büyük bir futbol şehrinin böyle köklü bir kulübü sahipsiz bırakmasını anlayamıyoruz. Geçirdiğimiz sıkıntılar, torunlarıma anlatacağım bir hikaye olacak. Taraftarımızdan bu süreçte bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz." dedi.

Başkan Erhan Ergil'den Sert Yanıt

Denizlispor Kulübü Başkanı Erhan Ergil, Gökhan Süzen'in basın toplantısına sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi. Ergil, "Yarın oynanacak Kırıkkale FK maçında başkan Gökhan Süzen'dir. Maç sonrası takımımız kazanırsa, başkanlık koltuğu yine Gökhan Süzen'e geçer ve ben istifa ederim. Eğer Denizlispor kazanamazsa, Gökhan Süzen süresiz kadro dışıdır. İkimizin de torunlarına anlatacağı bir hikaye oluşmuş olur. Risk budur, Denizlispor kazansın, ben kendimi feda ediyorum." ifadelerini kullandı.

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