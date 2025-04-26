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Denizlispor, Profesyonel Liglere Veda Etti

Denizlispor, 1966-67'den bu yana yer aldığı profesyonel liglere veda ederek Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 18:52
Denizlispor, Profesyonel Liglere Veda Etti

Denizlispor, Profesyonel Liglere Veda Etti

Denizlispor, 1966-67 sezonundan beri mücadele ettiği profesyonel liglere veda ederek Bölgesel Amatör Lig'e düşmeyi garantiledi. Bu yıl Nesine 3. Lig'de mücadele eden Ege temsilcisi, sezonun 30. haftasında konuk ettiği Niğde Belediyesi Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte, Denizlispor sezonu 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi ile 21 puanda kapadı. Bu sezon Bölgesel Amatör Ligi'ne düşen ikinci takım olan Denizlispor, daha önce 1997 yılında 7 Eylül Turgutlu 1984 ile birlikte bu durumu yaşayan bir takım oldu.

Ekip Yönetimi ve Geçmiş Başarılar

Denizlispor’u bu yıl Çağdaş Mavioğlu, Şükrü Akar, Ali Yalçın ve Kürşat Taş çalıştırmıştı. Geçmişte 21 sezon Süper Lig’de mücadele eden Denizlispor, 2022-23 sezonunda 1. Lig'e düştü, ardından TFF 2. Lig’de tutunamayarak 3. Lig’e geriledi. Takım, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası’nda son 16 turuna kadar yükselip, kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Taraftarların Tepkisi

Bugün oynanan maçın ardından Denizlispor taraftarları, yaşanan hayal kırıklığını protesto ederek koltukları kırarak sahaya attı. Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri, sahada güvenlik önlemleri aldı.

Profesyonel liglerde 1966-67'den bu yana yer alan ve bu yıl Nesine 3. Lig'de mücadele eden...

Profesyonel liglerde 1966-67'den bu yana yer alan ve bu yıl Nesine 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor, gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. Denizlispor taraftarları, bugün oynanan maçın ardından koltukları kırarak sahaya attı. Polis ekipleri sahada güvenlik önlemi aldı.

Profesyonel liglerde 1966-67'den bu yana yer alan ve bu yıl Nesine 3. Lig'de mücadele eden...

Profesyonel liglerde 1966-67'den bu yana yer alan ve bu yıl Nesine 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor, gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. Denizlispor taraftarları, bugün oynanan maçın ardından koltukları kırarak sahaya attı. Polis ekipleri sahada güvenlik önlemi aldı.

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