Denizlispor'un Doğal Gazı Borç Nedeniyle Kesildi

Denizlispor'un Tesislerinde Doğal Gaz Kesildi

Denizlispor Kulübü'nün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde doğal gaz, kulübün borçları sebebiyle kesildi. Son 22 aylık dönemde ödenemeyen yaklaşık 2 milyon 870 bin lira tutarındaki doğal gaz faturasının ardından, dağıtım şirketi kulübe bildirimde bulundu.

Borç Ödenmedi, Doğal Gaz Kesildi

Borçların ödenmemesi üzerine 19 Şubat tarihinde Merkezefendi ilçesinde bulunan tesislerde doğal gaz kesimi işlemi uygulandı. 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un durumu, kulüp tarafından yapılan açıklama ile gündeme getirildi.

Futbolcular Zor Şartlarda Mücadele Ediyor

Denizlispor'un açıklamasında, kulübün sahipsiz bırakıldığını duyurdu. Tesislerin yemek, sıcak su ve ısınma imkânının olmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu takımın futbolcuları sahada ter döküyor ama akşamına battaniyelere sarılarak donmamak için mücadele ediyor. Bu durum, bir kulüp için değil, bir insan için bile utanç verici bir hâle dönüşmüştür."

Denizlispor'dan Ses Var

Açıklamanın devamında, kulübün karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen mücadele etmeye devam edeceği vurgulandı: "Bizi bitirmek isteyenlere sesleniyoruz, başaramayacaksınız. Bu arma, bu renkler sizin oyunlarınıza boyun eğmeyecek. Bizi yok sayabilirsiniz, sırtınızı dönebilirsiniz, sesimizi kısmaya çalışabilirsiniz ama biz pes etmeyeceğiz."