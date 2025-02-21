Denizlispor'un Doğal Gazı Borç Nedeniyle Kesildi

Denizlispor'un Haluk Ulusoy Tesisleri'nde doğal gaz borcu nedeniyle kesildi. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular zor şartlarda mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 13:00
Denizlispor'un Doğal Gazı Borç Nedeniyle Kesildi

Denizlispor'un Tesislerinde Doğal Gaz Kesildi

Denizlispor Kulübü'nün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde doğal gaz, kulübün borçları sebebiyle kesildi. Son 22 aylık dönemde ödenemeyen yaklaşık 2 milyon 870 bin lira tutarındaki doğal gaz faturasının ardından, dağıtım şirketi kulübe bildirimde bulundu.

Borç Ödenmedi, Doğal Gaz Kesildi

Borçların ödenmemesi üzerine 19 Şubat tarihinde Merkezefendi ilçesinde bulunan tesislerde doğal gaz kesimi işlemi uygulandı. 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un durumu, kulüp tarafından yapılan açıklama ile gündeme getirildi.

Futbolcular Zor Şartlarda Mücadele Ediyor

Denizlispor'un açıklamasında, kulübün sahipsiz bırakıldığını duyurdu. Tesislerin yemek, sıcak su ve ısınma imkânının olmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu takımın futbolcuları sahada ter döküyor ama akşamına battaniyelere sarılarak donmamak için mücadele ediyor. Bu durum, bir kulüp için değil, bir insan için bile utanç verici bir hâle dönüşmüştür."

Denizlispor'dan Ses Var

Açıklamanın devamında, kulübün karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen mücadele etmeye devam edeceği vurgulandı: "Bizi bitirmek isteyenlere sesleniyoruz, başaramayacaksınız. Bu arma, bu renkler sizin oyunlarınıza boyun eğmeyecek. Bizi yok sayabilirsiniz, sırtınızı dönebilirsiniz, sesimizi kısmaya çalışabilirsiniz ama biz pes etmeyeceğiz."

İLGİLİ HABERLER

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Kaptanı Yağmur Uraz 300. Gol Sevinci Yaşıyor
2
Cham: 'Önceliğim Kazanmak ve Takıma Katkı Sağlamak'
3
Denizlispor'un Doğal Gazı Borç Nedeniyle Kesildi
4
PFDK'dan 8 Süper Lig Kulübüne Para Cezası ve Emre Belözoğlu'na Men Cezası
5
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Kupası'nda Runar'ı Ağırlıyor
6
Melikgazi Kayseri Basketbol, Play-Off Hedefini Yeniden Belirliyor
7
Kırklarelili Genç Tekvandocuların Olimpiyat Hayali

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!