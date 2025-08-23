Dennis Schröder: Ten Rengim Yüzünden Almanya'da Nowitzki Kadar Sevilmeyeceğim

Schröder, Stern dergisine verdiği röportajda ırk ve sosyal medyanın etkisini konuştu

Alman basketbolcu Dennis Schröder, Stern dergisine verdiği röportajda Almanya'daki kabul ve hayranlık düzeyine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Schröder, ten rengi nedeniyle Almanya'da asla Dirk Nowitzki kadar sevilmeyeceğine inandığını söyledi ve 2008'deki anısını paylaştı: "Dirk Nowitzki 2008 Pekin Yaz Oyunları'nda bayrağı taşıdığında 14 yaşında televizyonda oturuyordum. O zamanlar 'Ne kadar harika, bundan daha büyük bir takdir olamaz.' diye düşünmüştüm. Ancak bugün biliyorum ki, bu büyük bir onur, ama benim için Nowitzki için olduğu gibi asla aynı olmayacak."

31 yaşındaki oyuncu ayrıca kusurlu olduğunu, hata yaptığını ancak insanların tanımadıkları kişileri yargılamalarının yanlış olduğunu vurguladı: "Yine de, iyi tanımadığınız birini yargılamak yanlış. Bu toplumsal bir sorun ve sosyal medya bu yüzeyselliği ve nefreti daha da kötüleştiriyor. Bayrak taşıyıcısı olmama izin verilmesi bu hikayeyi daha iyi hale getirmiyor."

Schröder'in sözleri, Almanya'da spor figürlerinin etrafında şekillenen toplumsal algı ve ırk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.