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Depremzededen Balkan Şampiyonası'na: Merve Fahlioğulları Madalya Peşinde

15 yaşındaki milli karateci Merve Fahlioğulları, deprem sonrası yarışmalara devam ediyor ve Balkan Şampiyonası'nda madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 15:21
Depremzededen Balkan Şampiyonası'na: Merve Fahlioğulları Madalya Peşinde

Depremzede Karateciden Balkan Şampiyonası Hedefi

Hatay'da 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler, birçok insanın hayatını altüst etti. 15 yaşındaki milli karateci Merve Fahlioğulları, ailesiyle birlikte yaşadığı evlerin yanı sıra, antrenman yaptığı spor salonunun da yıkılmasıyla zorlu bir süreçten geçti.

Antrenmanlara Devam

İskenderun'daki evi yıkılan Merve, ailesiyle birlikte çadırda ve konteynerde yaşamak zorunda kaldı. Tüm bu zorluklara rağmen karateye devam etmek için çadır kentte kendi çalışma alanını oluşturdu. Daha sonra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün salonunda antrenmanlarına yeniden başladı.

Başarılar ve Hedefler

Merve Fahlioğulları, Sivas’ta gerçekleşen Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası’nda ikincilik elde ederek milli sporcu olmayı başardı. Bu başarısı sonucu, Bosna Hersek’te 8-10 Kasım tarihlerinde yapılacak Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası’na katılma hakkını kazandı.

Büyük Hayalleri Var

Merve, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göktürk Akademi Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi. En büyük hayalinin karatede büyük başarılar elde etmek olduğunu belirten Merve, "Yıllardır yapamadığımı bu sene yapmak çok güzel bir duygu. En büyük hayalim Türkiye genelinde derece almaktı, onun için çalıştım ve milli sporcu oldum. Şimdi sırada Balkan Şampiyonası var. Burada da birinci olup Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak istiyorum," ifadelerini kullandı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ailesiyle yaşadığı evleri ve antrenman yaptığı spor salonu...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ailesiyle yaşadığı evleri ve antrenman yaptığı spor salonu yıkılan 15 yaşındaki milli karateci Merve Fahlioğulları, Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda madalya için ter dökecek. Fahlioğulları, antrenmanlarına devam ediyor.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ailesiyle yaşadığı evleri ve antrenman yaptığı spor salonu...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ailesiyle yaşadığı evleri ve antrenman yaptığı spor salonu yıkılan 15 yaşındaki milli karateci Merve Fahlioğulları, Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda madalya için ter dökecek. Fahlioğulları, antrenmanlarına devam ediyor.

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