DOLAR
35,18 -0,17%
EURO
36,68 0,22%
ALTIN
2.960,31 0,58%
BITCOIN
3.312.604,42 1,49%

DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Türkiye Kupası'nda Güneysu'yu Geçti

DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Türkiye Kupası B Grubu'nda Güneysu'yu 42-35 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:19
DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Türkiye Kupası'nda Güneysu'yu Geçti

DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Türkiye Kupası'nda Çarpıcı Bir Galibiyet Aldı

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda DEPSAŞ Enerji As, Güneysu karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 42-35'lik bir skorla sahadan galip ayrıldı. Maç, Güneysu Spor Salonu'nda oynanırken, ilk yarıyı DEPSAŞ Enerji As, 21-18 önde tamamlamayı başardı.

Bir Sonraki Maç: Rize Belediyespor

DEPSAŞ Enerji As, grubun ikinci maçında Rize Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele ise yarın saat 17.00'de gerçekleşecek. Takımın bu heyecan dolu karşılaşmaya hazırlanarak avantaj sağlaması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Terim, Al-Shabab ile Doha'da: Suudi Arabistan Pro Lig'i Övdü
2
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Finalspor'u Deplasmanda Mağlup Etti!
3
DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Türkiye Kupası'nda Güneysu'yu Geçti
4
Ekim 2024'te Sporda Öne Çıkan Gelişmeler
5
Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlandı
6
Nesine 2. Lig'de İlk Yarının Sonuçları ve Puan Durumları
7
Amputenin 'Arda Güler'i Kerem Demez, Hayallerini Gerçekleştirmek İçin Mücadele Ediyor

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi