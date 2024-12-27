DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Türkiye Kupası'nda Güneysu'yu Geçti

DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Türkiye Kupası'nda Çarpıcı Bir Galibiyet Aldı

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda DEPSAŞ Enerji As, Güneysu karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 42-35'lik bir skorla sahadan galip ayrıldı. Maç, Güneysu Spor Salonu'nda oynanırken, ilk yarıyı DEPSAŞ Enerji As, 21-18 önde tamamlamayı başardı.

Bir Sonraki Maç: Rize Belediyespor

DEPSAŞ Enerji As, grubun ikinci maçında Rize Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele ise yarın saat 17.00'de gerçekleşecek. Takımın bu heyecan dolu karşılaşmaya hazırlanarak avantaj sağlaması bekleniyor.